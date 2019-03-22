百健結束一項阿茲海默症療程研究 股價早盤重挫29%

2019-03-22 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



生技製藥大廠百健（Biogen）和日本藥商衛采（Eisai）表示，正在終止一款阿茲海默症療程Aducanumab的兩項第三階段試驗，百健股價21日盤中應聲重挫逾29%。

百健與衛采表示，一個獨立數據監測委員會的分析發現，「試驗結果不太可能達到其主要療效指標（primary endpoint）」，兩家公司也說，終止試驗的建議並非基於安全考量。

這項宣布也進一步凸顯生技產業正努力開發協助阿斯海默症患者療程的難度。百健執行長Michel Vounatsos表示：「這則令人失望的消息，證實治療阿茲海默症的複雜度，以及需要進一步了解神經科學。」百健股價21日盤中重挫29.3%至226.61美元。

這兩家公司也表示，將同時終止該療程的第二階段安全試驗、以及第一階段的延伸研究，但將繼續觀察數據，以決定是否啟動第三階段的次級預防試驗。

但百健發言人David Caouette表示，百健仍在研究另一項較早期階段的療程，也將繼續與衛采合作研究其他兩款藥物。

百健和衛采2017年10月起攜手研究Aducanumab療程，並預期能以這些臨床試驗評估對有輕微失智及輕度認知能力衰退等症狀阿茲海默症患者的治療效果。Aducanumab已獲得美國食品藥物管理局（FDA）的快速審查認定資格。