聯準會長期暫停升息 為亞洲央行敞開降息的大門

2019-03-21 23:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



在亞洲經濟成長減緩且通膨依舊受控之際，美國聯準會政策立場突然轉鴿，讓亞洲央行有更多空間可暫緩升息、甚至敞開降息大門，專注於提振國內經濟。

這與四個月前形成鮮明對比，當時聯準會可能進一步升息的展望導致亞幣重貶，並承受經常帳逆差壓力。

現在，亞洲地區央行轉而聚焦於國內經濟疑慮，這也成為貨幣政策的主要驅動力量。例如去年最積極升息的印尼央行21日宣布將七天期附賣回利率維持在6%，連續第四個月按兵不動。印尼去年為阻貶貨幣，總計升息175個基點，然而高盛與摩根士丹利上周已預測印尼最快今年第2季展開降息。

金英證券駐新加坡經濟學家蔡學敏說：「聯準會的重大轉變將終結亞洲央行這波緊縮浪潮，並且為未來寬鬆政策打開大門。」

菲律賓央行21日也宣布將基準利率維持在4.75%，連續第三次會議不變。該國去年同樣升息175個基點，但本月甫上任的菲國央行總裁迪奧克諾已暗示願意降息或調降銀行的存款準備金率。

南韓央行總裁李柱烈同日暗示他將維持現行暫停緊縮政策，表示聯準會「比市場預期更寬鬆的聲明讓南韓央行有更多餘裕安排政策」，但強調「目前要降息仍過早」。

儘管中國經濟預期今年中會穩定下來，但亞洲其他地區仍感受到景氣降溫，例如被視為全球貿易冷熱指標的南韓出口在本月頭20天較去年同期銳減4.9%。

Natixis亞洲經濟學家阮純說：「隨著聯準會轉鴿派，亞洲央行現在能夠調降實質利率。」