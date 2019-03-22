Fed政策大轉彎 三關鍵

2019-03-22 01:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian）在彭博專欄撰文指出，聯準會（Fed）最新決策確立了「鴿派」立場，從美國經濟情勢來看，這次政策轉向未必適當，而是在反映Fed對國際經濟疲軟與金融市場動盪的憂慮，並希望為經濟加買一些保險，且少受白宮的抨擊。Fed新決策固然讓股市多頭得其所哉，卻將對未來將造成不少影響。

伊爾艾朗說，從金融市場的反應顯示，投資人對「鴿派」決策並不意外，但基於今年來美股已經上漲12%，公債殖利率走低，債市波動幅度也低，市場並未失能，而且美國景氣其實不差，因此這項利多顯然來得太早了點。

這位財金專欄作者認為，Fed更偏「鴿派」的原因之一，是國際經濟環境偏弱，最近一些企業財報也顯示國際成長減緩對企業獲利的衝擊大於預估，此外，還有三項原因促使Fed改變政策指引。

伊爾艾朗指出，首先是Fed擔心金融市場會重演去年第4季的動盪情勢，從而對經濟造成不利影響。

第二，可能是基於美中貿易談判的前景目前仍不確定，因此Fed替金融市場多買了一張保單。

第三，鮑爾可能是要避免Fed再度遭到總統川普的砲轟。

伊爾艾朗指出，Fed究竟是基於上述那一項或幾項因素，才決定政策大迴轉，外界當然不得而知，但這些因素卻能研判出Fed這次政策調整究竟是正確之舉，還是犯了太早、太鬆的錯誤。

他認為，明確而言，如果這些因素的份量愈重，未來金融與經濟穩定所受的威脅就愈大，Fed犯下政策錯誤的風險也愈高。