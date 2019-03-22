川普：對陸懲罰關稅 暫不解除

2019-03-22 01:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國總統川普表示，即使簽協議，現行對中國貨品加徵的進口關稅仍可望維持一段相當長的時間。 路透 分享 facebook 美國總統川普表示，即使華府與北京簽署貿易協議，美國現行對中國貨品加徵的進口關稅仍可望維持「一段相當長的時間」，直到確定北京履行美中議定的貿易協議為止，使外界對美中互祭關稅全面解除的期待落空。

川普20日對媒體記者說：「我們現在談的不是解除關稅，而是維持現行關稅一段相當長的時間，因為如果我們果真與中國達成協議，我們必須確定中國會履行承諾。他們之前在落實某些協議方面，問題很多。」

原先外界期待，世界兩大經濟體之間的貿易談判一旦達成協議，將促使兩國解除對彼此貨品加徵總額約3,600億美元的進口關稅，但川普這番話似已澆熄這種希望。

川普政府官員曾談論，可能視北京落實協議的進展，分階段解除對中國加徵的關稅；若中國後來出爾反爾，就再恢復課徵。

在目前這一輪美中貿易談判中，雙方目標是在貿易協議裡納入一些條件，包括大幅提高美國對中國出口，中國承諾降低對大陸企業補貼、加強保護智財權，並停止強迫美企技術移轉給中國商業夥伴。

但現在仍面臨兩大障礙。一是美方要求制定一套執行機制，以確保北京履行承諾。二是美中在何時取消這一年來互祭的關稅上仍有歧見 ：北京盼儘速取消，作為簽署任何貿易協議的條件，美方則要求先見到中國達成某些目標，再逐步解除。

雪梨AMP資本投資公司投資策略主管奧利佛認為，川普對解除關稅毫不鬆口，是不想太快放棄談判籌碼，但他認為美中達成貿易協議仍是最可能的結局，因為符合雙方的利益。