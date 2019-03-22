擺脫「葉規鮑隨」 鮑爾走出自己的路

2019-03-22 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ／台北報導



美國聯準會（Fed）主席鮑爾的最新決策顯示，他在就任一年多後，在貨幣政策思維、對外溝通方式及府會互動等方面，正逐漸擺脫「葉規鮑隨」的學習期，進入「自我實現」的成長期。

鮑爾主政的頭一年，處境其實相當堪憐。Fed共有理事七人，包括主席及兩位副主席，傳統上是主席的人馬，但去年理事曾一度缺員四人，決策投票權只剩兩票（主席一票依慣例投給多數方），而12個地區聯準銀行共有五票，形成「地方包圍中央」，而各地總裁不受Fed直接管轄，使鮑爾處於被動地位。如今理事已補位兩名，鮑爾逐漸有恃無恐。

其次，鮑爾是法律背景，專長是金融業務，而非經濟理論。之前雖擔任理事好幾年，但主要業務是金融監理，不擅長貨幣政策，不像前主席葉倫及柏南克等都是著名經濟學者。由於葉倫在卸任前已為升息幅度及縮表步驟做成全套規劃，並已獲得內部共識，鮑爾非「從眾」不可。但隨著經濟情勢轉變，鮑爾終於找到使力點。

Fed承擔兩大法定職責：就業最大化及物價穩定。目前失業率處於半個世紀來的低水準，因此貨幣政策緊縮有理。但另一方面，通膨率五年多來一直低於2%目標，卻使緊縮無理。由於聯繫失業與通膨的「菲力普曲線」明顯斷鏈，終為鮑爾創造可鬆可緊的決策空間。

在對外溝通上，鮑爾非經濟學者出身，政策發言無法咬文嚼字，於是他選擇直話直說；無論是Fed聲明，還是在記者會上的發言，鮑爾都使用直白易懂的用語。

至於決策思維，鮑爾顯然偏重防患未然，而非被動因應。由於目前利率與過去相比仍偏低，許多觀察家都擔心一旦經濟再走下坡，Fed現有降息空間將不足以刺激經濟振衰起敝。但3月決策明顯轉向鴿派，顯示鮑爾的政策理念是先寬鬆信用，儘量防止經濟惡化。

決策方式上，鮑爾也傾向該做就做，不宜躊躇猶豫，例如這次便決定「量價雙鬆」。決策仍有待觀察，但至少鮑爾在思維、溝通及作法上，已經開始讓Fed展現出一番新風貌。