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英國瑞士 利率不動

2019-03-22 01:24經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

英格蘭銀行（央行）21日維持基準利率不變，並警告隨著脫歐的不確定性升高，愈來愈多企業正啟動無協議脫歐的應變計畫。瑞士央行同日也宣布利率政策按兵不動，並示警全球經濟趨緩可能惡化，同時調降通膨預測，暗示政策將轉鴿。

在距離預定脫歐日僅剩八天之際，英國央行的貨幣政策委員會（MPC）一致決定將利率維持在0.75%的水準。MPC的會議紀錄說：「脫歐的不確定性也繼續為信心與短期經濟活動帶來壓力。」

英國央行原本預期這將是脫歐前的最後一次會議，但首相梅伊已要求歐盟延長脫歐截止日期，這也意味著央銀決策者在未來幾個月面臨不確定狀態。央行的會議紀錄重申央行總裁卡尼的立場，認為脫歐可能促使央行政策轉向，數名MPC委員說，降息的機率大於升息。

許多英國企業表示，已做好無協議脫歐準備。根據英國央行調查，約有三分之二企業表示已開始實施應變方案，以因應硬脫歐；80%受訪企業表示對這種結果已有準備。

瑞士央行則同日也將三個月期倫敦銀行同業拆款利率（LIBOR）的目標區間維持在負1.25%至負0.25%，存款利率則維持在負0.75%不變，而且連續第四次會議調降通膨展望，預期今明後年的通膨率為0.3%、0.6%及1.2%。瑞士央行重申其干預承諾，再度表示瑞士法郎被「高估」。

脫歐瑞士英國
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