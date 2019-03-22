歐盟出招 施壓中國開放市場

2019-03-22 01:28 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



分享 facebook 歐盟執委會本周將要求各成員國領袖，在貿易上對中國採取強硬態度，並運用歐盟2.4兆歐元（2.7兆美元）的公開招標市場做為籌碼，施壓中國等國家開放市場。

路透報導，歐盟一直試圖避免在美國與中國的貿易戰中選邊站，但中國經濟存在的各種補貼和政府的涉入已令歐盟漸感不耐，認為中國在這方面的改變緩慢。

歐盟執委會副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）表示，中國主張需要保護其開發中經濟的時代已過去。中國是歐盟第二大商品貿易夥伴。

歐盟領袖21日將討論與中國關係的議題。歐盟執委會現在希望恢復一項提案，如果某國的國內採購市場對歐盟廠商存在歧視行為，則歐盟將可限制該國的廠商參與公開招標，在這種情況下，將對外國企業的投標徵收最高20%的罰款。

在法國鼓吹下，歐盟執委會曾在2012年和2016年提出這項國際政府採購機制法案（IPI），但遭諸多歐盟國家的反對。不過，歐盟相信各國現在更有意願對中國採取強硬態度。

審查法規與公共採購提案都未提到中國，但歐盟執委會在上周公布的十項中歐關係行動計畫中提到了審查法規與公共採購提案。

歐盟執委會引用全球貿易警戒組織（Global Trade Alert）數據表示，歐盟須採取協調的做法，歐洲企業在全球公共採購市場受到最多的歧視。最受歧視的前十名國家中有五個在歐洲。