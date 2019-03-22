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新興股基金連三周失血

2019-03-22 01:24經濟日報 國際中心／綜合外電

投資人今年來已投入新興市場股票基金約160億美元，如今態度雖開始出現猶豫跡象，新興股市基金連三周資金外流，但新興市場企業獲利的預期回暖，可望讓投資人吃下定心丸。

根據EPFR數據，新興股票基金過去三周都遭遇資金外流。今年來新興市場基金淨流入157億美元，相較下，先進市場基金淨流出618億美元，因全球各地資產管理公司持續加碼新興市場，看好新興市場已走出谷底，美元走貶將為新興經濟體帶來助力。資產管理業者Prime合夥公司投資長薩維里指出，在成長似乎愈來愈稀有的全球環境下，投資人在尋找還有成長之處，「這不只是對景氣循環末升段的操作，還包括我們對美國經濟前景存疑」。

新興市場企業獲利成長將優於其他地區，是一大誘因。分析師本月提高對新興市場企業獲利成長的預期，同時下調其他地區的企業獲利成長預期。MSCI新興市場指數納入中國A股，也讓國際投資人能更容易投資中國股市。

然而，投資人仍如履薄冰，Renaissance資本公司全球首席分析師羅柏森表示，「沒人為此開香檳。我們只希望有個好年景，且認為美股價位相較於新興市場而言有些過高」。

今年整體新興市場的獲利增幅可望達6.8%，雖仍低於9月預期的增加12% ，但預料仍將高過美國水準。美中貿易關係回暖也幫助支撐市場。斯德哥爾摩East資本公司董事長漢康森等人正瞄準獲利成長可望格外強勁的特定地區，包括巴西、俄羅斯及印度。

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新興市場經濟俄羅斯
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