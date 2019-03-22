印度加碼補貼電動車

2019-03-22 01:20 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



印度政府本月宣布大幅增加補貼電動車款，計劃未來三年內提撥1,000億盧比（15億美元）投入電動車補助，遠高於2015年以來僅90億盧比的額度，其中以電動機車最為受惠。

金融時報報導，儘管歐洲與其他國家將電動車補貼集中於以電力驅動的汽車，但印度特別規劃為100萬輛電動機車、50萬輛電動三輪車與7,000輛電動公車提供補貼。

這項政策預計只補助5.5萬輛電動汽車，而且須屬於計程車或其他車隊，而非自用車。叫車業者Uber在印度的本土競爭同業Ola正積極追求這塊市場，旗下新電動車部門本月已從老虎全球管理基金（Tiger Global）等投資方籌得5,800萬美元。

印度的補貼政策專注於電動機車與「共享交通工具」，反映印度城市飽受塞車之苦，以及當地人均年所得約2,000美元，購車能力有限。印度去年汽車銷售量為220萬輛，遠低於機車的2,160萬輛。

印度電動車產業看好這項新政策，認為這是政府對相關產業措施的重大轉變。班加羅爾電動機車製造商Ather Energy共同創辦人梅塔（Tarun Mehta）表示：「政府終於採取良好、明確的立場。」Ather去年開始在印度本土銷售電動機車，售價從1,600美元起，遠高於一般機車不到1,000美元的價格。

除價格因素，分析師警告另一項阻礙印度電動車發展的因素是必須在擁擠的城市中建造充電站，而停車空間有限。SUN Mobility公司宣稱能提供解決方案，即系統用戶能將充滿電的電池存放於充電站，可立即更新電池，無須插電等上數小時。