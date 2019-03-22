日本小7縮短營業時間

2019-03-22 01:18 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



日本最大連鎖超商業者7-Eleven Japan測試縮短營業時間，重新審視長久以來的24小時營業政策，是否還合乎時代潮流。 路透 分享 facebook 日本最大連鎖超商業者7-Eleven Japan從21日起開始測試縮短營業時間，在日本國內勞動力嚴重短缺的環境下，重新審視長久以來的24小時營業政策，是否還合乎時代潮流。

共同社報導，7-Eleven將在日本全國共十家直營店進行這項試驗計畫，測試期間的營業時段將分為三種模式，分別是上午5時至隔日凌晨1時、上午7時至晚上11時，以及上午6時至午夜0時，以觀察與24小時營業相比的銷售和客流量變化。

7-Eleven之所以執行這項試驗，是為了回應上月27日加盟主團體所提重新審視24小時營業政策的要求。該公司已表示，原則上不傾向改變24小時營業的政策，加盟店能否縮短營業時間也將取決於試驗結果。

目前全日本有2萬家7-Eleven，其中九成為加盟店。

日本超商靠著加盟模式在全國大舉擴張，去年門市總數約5萬8,000家。

這種模式多年來也幫助日本超商營運抵禦日本勞動力短缺的直接衝擊，但現在這些加盟主卻因為日本逾40年來最緊俏的勞動市場而飽受打擊。

許多加盟主表示，為了遵守加盟合約裡24小時營業要求，他們必須自己長時間上班。

這些加盟主中，有些人即使遇到狂風暴雪或親友死別也被迫要上班。雖然他們的主要訴求是改善這種困境，但也引起各界對這個規模1,000億美元產業的質疑，開始探討在面對人口老化、經濟成長減緩和亞馬遜等新競爭者下，超商的未來該何去何從。

野村綜合研究所零售業諮詢專家倉林貴之說：「在線上購物市場不斷擴大的年代裡，24小時服務還有多少需求，是個問題。」

日本三大連縮超商中，全家便利商店已在京都試辦縮短營業時間，Lawson也開放店主申請，部分店家已經不再24小時營業。