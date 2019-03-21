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星二代錢進大學東窗事發 反過頭來怪父母雞婆

2019-03-21 23:07聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國日前爆發父母親行賄大學校隊教練，護航子女入學的醜聞。在南加大就學的19歲網紅YouTuber，Olivia Jade，在東窗事發後把氣出在父母親 Lori Loughlin和 Mossimo Giannulli身上。

知情人士透露，Olivia Jade根本不想讀大學，只想盡情玩樂，開創個人品牌。但父母親認為那樣不夠，必須有大學學歷才能開展事業。醜聞爆發後，她覺得自己努力的一切都被毀了。 

好萊塢女星Lori Loughlin（右）今年2月28日與女兒Olivia Ja...
好萊塢女星Lori Loughlin（右）今年2月28日與女兒Olivia Jade Giannulli（左）一同出席在加州比佛利山的活動。美聯社
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