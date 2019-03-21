星二代錢進大學東窗事發 反過頭來怪父母雞婆

2019-03-21 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國日前爆發父母親行賄大學校隊教練，護航子女入學的醜聞。在南加大就學的19歲網紅YouTuber，Olivia Jade，在東窗事發後把氣出在父母親 Lori Loughlin和 Mossimo Giannulli身上。