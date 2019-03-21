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豐田和鈴木力推油電車 為英國低迷車廠帶來曙光

2019-03-21 21:23經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

日本汽車大廠豐田將於位在英國德比郡（Derbyshire）的Burnaston車廠生產全新的鈴木油電車款，日本兩大車廠的合作協議，無疑為英國低迷的汽車業捎來好消息。

兩大車廠20日宣布具體合作計畫，豐田汽車將以新一代Corolla以及RAV4運動休旅車為基礎，在英國Burnaston及歐洲車廠為鈴木汽車製造油電混合車，並使用威爾斯迪賽市（Deeside）引擎工廠提供的引擎，以及日本進口的電動零組件。鈴木則將為豐田供應小型車專用的燃油引擎。

儘管Burnaston車廠預計於明年稍晚開始生產，但不太可能增加就業或投資，頂多提高工廠的使用率以增加長期營運的可能性，同時確保英國車廠未來的員工數將高於3,000人。

豐田歐洲分公司社長Johan van Zyl警告，在英國脫歐結果確定以前，無法確保英國的員工數。但豐田英國廠執行董事Marvin Cooke表示，這對英國車廠仍是好消息，「豐田正致力於提高額外產量以滿足其他顧客，顯示豐田為維持英國車廠競爭力所做的努力。此外，展望中長期發展，維持自由且暢通的貿易和通用的汽車技術標準，將是提振英國車業在國際競爭力的關鍵。」

兩大車廠先前已締結合作關係，結合彼此長處。豐田汽車為油電技術的翹楚，正大舉投資自動駕駛技術，鈴木汽車則專精於價格為一般人可負擔得起的小型車。

豐田過去兩年已在Burnaston車廠投資2.4億英鎊以籌備新一代車款，並於去年開始生產Corolla。該車廠目前聘僱約2,600人，去年生產12.9萬輛車。豐田預期，隨著今年大量增產新型車款，產量將進一步攀高，其中約三分之二的車輛為油電車。

豐田汽車在英國德比郡的Burnaston車廠。路透
豐田汽車在英國德比郡的Burnaston車廠。路透
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