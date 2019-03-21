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經濟解析／Fed對「正常」的定義 令人膽戰心驚

2019-03-21 20:17經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾現在相信貨幣政策已回歸正常。但他應該擔心一旦經濟再度變得不平常時，Fed的政策彈藥當真是物以稀為貴。

華爾街日報專欄作者葉偉平（Greg Ip）指出，Fed從2015年開始先後以提高利率及縮減資產負債表，執行貨幣政策「正常化」。現在Fed宣布整個過程即將結束：Fed官員預測今年不會升息，明年可能會升1碼，並於今年9月結束縮表。

但從歷史標準來看，鮑爾所謂的「正常」貨幣政策，其實是極度寬鬆。以目前聯邦基金利率2.25-2.5%的水準，用長期的預期通膨率平減後，實質利率僅2.5%；反觀2006年Fed上一次完成緊縮周期時，實質利率高達2.75%；2000年結束緊縮時，實質利率更高達4%。

再從Fed資產負債表來看，到今年9月底縮表結束後，總規模仍超過3.5兆美元，相當於國內生產毛額（GDP）的17%，而在2006年時僅占6%。

Fed當然可以對經濟表現感到滿意。預估今年經濟仍將堅實成長；失業率僅3.8%，比估計的「自然失業率」4.3%低出不少，並預估今年核心通膨率應可達到2%目標。

令人擔憂的是究竟那些條件使Fed須維持如此寬鬆的貨幣政策？犖犖大者，包括全球人口成長緩慢及投資機會減少，持續壓抑經濟成長與通膨。

如果經濟再度走下坡，則Fed並沒有多少彈藥來因應。利率最多只能降低約2個百分點，降幅只有以往因應衰退時的一半；Fed也可能重新買進公債，但資產負債表的規模將會超過之前的最高水準。

以全球標準來看，Fed還算幸運，因為歐洲央行（ECB）迄今仍未擺脫負利率，也未開始縮表，最近還宣布將未來首次升息的可能時機再度延後，並將啟動第三輪「定向長期再融資操作（TLTRO-III），對銀行業提供長期低利貸款 。日本央行也實施負利率，且迄今沒有任何升息的跡象。

在大約半年之前，Fed究竟該如何因應下一次衰退？都只是假設性的問題。由於川普政府減稅及擴大公共支出，去年經濟成長率達到3%，失業也持續減少，核心通膨率也觸及2%目標。

然而儘管鮑爾現在仍預測經濟將堅實成長，但他也強調最近一些經濟數據表現不佳，包括零售銷售、企業投資及就業成長等。Fed決策官員去年9月時還預測2019年的經濟成長率為2.5%，現在已經下修到2.1%。核心通膨率回降到2%以下，通膨預期也下降。

金融市場也憂心忡忡。正常情況下，當Fed偏向「鴿派」時，美股將會上漲，但這回卻是先漲後跌；10年期公債殖利率降到今年低點，且長、短期殖利率差距正逐漸消失，顯示經濟發生衰退的機率不小。

儘管經濟成長減緩並不等於衰退，但Fed最近已經在檢討檢討當再次遭遇衰退，且利率再度降到0之後，還有那些政策工具可用？考慮的作法之一，是改以「物價水準」作為目標，即用以往的低通膨，來彌補未來的高通膨；當通膨超過2%時，Fed不會立即緊縮，反之亦然。這種作法的目的是使大眾不會預期通膨將持續低於2%，並利用此一預期心理來帶動通膨回升。

但以現況來看，通膨率要達到2%，經濟必須要在相當長的期間維持高溫；一旦等到經濟降溫，Fed再規劃因應政策，可能為時已晚。

Fed經濟通膨
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