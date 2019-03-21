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經濟解析／Fed是向經濟現實低頭 而非對市場屈服

2019-03-21 18:38經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

美國聯準會（Fed）20日在決策會議後暗示今年全年都不會調升利率並且計劃9月停止縮表，Fed主席鮑爾說，「可能要一些時間」才需要調整其貨幣政策。鮑爾的這句話是不祥之兆嗎？

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）認為， 鮑爾小心翼翼不唱衰美國經濟，很可能是因為他注意到歐洲央行今年稍早的鴿派聲明遭到市場負面解讀。但檢視各種衰退指標（其中幾個是由聯準會發布），鮑爾似乎是在向眼前令人憂心的經濟麻煩低頭，而非像許多人所說，是屈服於金融市場的壓力。

首先，壞消息是，根據即時追蹤美國經濟成長的亞特蘭大聯準銀行GDPNow指數，美國GDP成長已至掉到過去五年的谷底。更何況，美國與包括中國在內的貿易談判仍有許多混亂與不確定性。

其次，紐約聯準銀行的衰退機率指標顯示，未來12月的美國經濟衰退風險升高。再者，根據花旗集團的美國經濟驚奇指數，鮑威爾的任期內經濟數據更令人失望。這些指標在在證明Fed在政策上改弦易轍是合理的，Fed原本預定今年逐漸升息與縮減其資產負債表。

然而，這有可能是Fed為平息市場而非預防經濟出問題的「鮑爾賣權」（Powell Put）嗎？所謂「鮑爾賣權」是指每次股市大跌，聯準會都會出手相助，就像是為股市提供了具有避險功能的賣出期權。歐瑟士認為，這種情況並非不可能發生，但他對此表示懷疑。 如果Fed真的這樣做只為取悅市場，那就是縱容犯罪。

還有另一項證據顯示這不是Fed祭出的「鮑爾賣權」，而是試圖冷靜看待一個令人擔憂的情勢。只消看股市反應便知，道瓊與標普500指數當天收黑。按理說，Fed的急轉鴿派對風險資產應是短多，但投資人顯然看到了鮑爾堅定沈著表現背後的隱憂。

鮑爾Fed經濟
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