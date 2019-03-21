科技未成熟 義國超跑雙雄對電動超跑持觀望態度

2019-03-21 18:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



特斯拉跑房車Model S，的確從零加速到時速60英哩僅需2.3秒，與法拉利及藍寶堅尼旗鼓相當，但對這兩家義大利超跑製造廠來說，這並不代表Model S能歸類到超跑的範疇。

法拉利及藍寶堅尼認為，電動車科技目前仍不敷性能卓越的超跑所需。

因為性能不僅僅是比起步加速，還要能高速過彎，也要能經得起不斷從高速狀態下再加速。

CNN Business報導，電動車需要龐大的電池組，才能儲存加速及長續航里程所需的電力，但電池組通常比內燃機及變速箱還重。電動車製造商常自誇電池重量分配在底盤，帶來更低的重心，理論上使操控更佳，但事實上對性能車而言，多出來的重量絕不是好事。

再來還有聲浪的問題，法拉利與藍寶堅尼竭力要帶給駕駛極致聲浪享受，低轉雄渾、高轉嘹亮，令人沉醉在V12引擎及排氣聲浪交織而成的交響樂，相形之下電動車就搔不到癢處。

聲浪的確可以模擬，透過喇叭向車內播放，一些汽車製造商，甚至燃油車已開始這麼做，但對性能本格派的法拉利而言，實在無法想像旗下車款會使用這種仿製聲浪。

藍寶堅尼技術長瑞伊查表示，電池組的確可以像特斯拉一樣放在底盤，但如果有坐過藍寶堅尼的人就會知道，車輛非常低趴，座椅與道路間幾無空間，要是在底盤上再加上電池，就犧牲掉低重心的好處。

克羅埃西亞電動超跑製造商Rimac的創辦人瑞馬克（Mate Rimac），打造電動車的原因不是環保，而是相信馬達的強大推力，其加速零時差，且能精準控制輸出至每個輪子的動力，可望帶來終極超跑般的性能。

但瑞馬克也認為電動車有弱點，這點倒是與法拉利及蘭寶堅尼的工程師的看法相同。瑞馬克表示，電動車的挑戰在於無法耐久，長時間激烈操駕，電池及傳動系統會過熱，導致性能衰退，限制了車輛在賽道上全速奔馳的時間。

瑞馬克也承認重量是一個問題，其車輛比較像Bugatti Chiron，體積大、重量重、馬力超群，但在多彎的賽道上就難以施展拳腳。