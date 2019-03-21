魚子醬價格持續下滑 全因這個國家大力量產

2019-03-21 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



魚子醬價格正持續下滑，原因是中國生產的魚子醬，正大量湧入這個素來被稱作是珍饈的全球市場。

這一顆顆鹽漬的魚卵來自野生的母鱘魚，但鱘魚曾一度面臨滅絕，原因是濫捕和盜獵猖獗。聯合國在1998年簽署華盛頓公約，將野生鱘魚認定為瀕危物種，嚴加限制野生魚子醬的貿易。

華爾街日報報導，目前多數的魚子醬皆來自全球河川、湖泊及人工池養殖的鱘魚，而全球部分地區的水產養殖業正迅速發展，以符合魚子醬的需求；魚子通常是少量食用，可當作點綴義大利麵及開胃菜的配料。

中國近幾年成為全球最大的魚子醬生產國之一，促使魚子醬價格持續下滑。根據聯合國糧農組織（FAO），美國去年11月進口的魚子醬平均每公斤276.24美元，價格比一年前下滑13%，也幾乎比2012年的價格腰斬。

根據美國人口普查局，美國去年進口1,780萬噸魚子醬，高於2014年的760萬噸，其中約一半都是從中國進口。瀕危野生動植物種國際貿易公約的貿易數據顯示，中國2012年至2017年的魚子醬出口總量勁增至約136公噸，足以裝滿3.5個裝運貨櫃。

中國的鱘魚養殖業者以相對較低的成本大量生產魚子醬，因此，比起其他地方的魚子醬供應商，更能提供較低的銷售價格。

美國去年9月對中國進口的魚子醬加徵10%的關稅，為對價值2,000億美元中國產品加徵關稅的一環。這使部分魚子醬零售商鬆了一口氣，位於美國波特蘭的魚子醬貿易公司Browne魚子醬事業部經理賀爾就表示，這項關稅有助提升美國及歐洲魚子醬的價格競爭力。