美國二手車銷售盛況十年來僅見！2大因素造成

2019-03-21 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國二手車銷售出現逾十年來最熱絡的盛況，反映新車價格上漲以及車貸利息攀升，造成許多買主手頭「愈來愈緊」，轉而購買中古車。

財經新聞網站MarketWatch報導，購車網站Edmunds最新公布的報告預測，2019年美國二手車銷售可望增至大衰退以來的最高水準。2018年美國市場共售出大約4,020萬輛二手車，Edmunds預測今年銷量可望直逼4,100萬輛。

Edmunds指出，新車價格上漲和利率攀升，造成愈來愈多想買車的美國消費者對購買新車望而卻步，加上今年今年租賃到期車輛數目創紀錄，「將提供二手車買家空前多的選擇」。

新車銷售與二手車銷售通常會同步增加或減少，但隨著新車售價和利息支出齊揚，更多消費大眾放棄買新車，改買二手車。

根據Edmunds的資料，2013年時，新車與車齡三年中古車的價格相差56%，當時買二手車平均可節省逾1.1萬美元；去年，兩者的價差擴大到62%，平均可省下將近1.4萬美元。

同時，Edmunds指出，新車貸款利率去年大增17%， 二手車貸利率增加9%。

CFRA Research分析師尼爾森在本周發布的研究報告中提及，利率攀升和平均交易價格升高，已導致每月車貸繳款金額升抵新高峰。

尼爾森援引資訊服務公司益博睿（Experian）的資料指出，美國去年第4季新車分期貸款每月繳款金額升到545美元，創新高，主因是車輛組合（汽車製造商生產的新車當中，以售價較高的小貨車和休旅車居多，售價較低的小轎車則比較少），以及車貸利率攀抵十年來最高峰。

尼爾森表示，假如美國經濟情勢惡化，愈來愈多美國消費者財務「日益吃緊」就可能買不起新車，車貸違約案件也可能隨之增多。

CFRA預測，今年美國小型車新車銷量將比去年萎縮3.6%，減為1,660萬輛。