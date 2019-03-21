長痛不如短痛？ 歐盟財改使多國成長

2019-03-21 17:36 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



2011歐債危機爆發，許多會員國被迫接受歐盟祭出的嚴苛財政改革，導致當時民怨四起。不過近日有報導指出，應列名當時被迫接受改革的國家，現在的經濟表現卻比歐盟其它大國還好，也改善了當地的社會與教育問題。

擺脫歐豬泥沼

《獨立報》報導，當初身為「歐豬五國」的愛爾蘭，去年的經濟增長率為6.7%，雖然比起前年有下降趨勢，但仍為歐盟區裡成長最快的國家。

《歐洲新聞網》指出，歐盟裡設有「歐盟時程表」，歐盟委員會針對每個會員國進行總體經濟與預算有詳細的資料分析提供各國作為結構性改革參考。另外，歐盟也設有專門的結構改革專案，將於2019年提供26個會員國超過260個結構改革專案的執行。

以拉脫維亞為例，雖然近5年來經濟成長都是排在歐盟前面，不過他們也開始面對挑戰：人口老化、人口外移與歐盟境內最嚴重的貧富差距。因此，《歐洲新聞網》報導，為了克服相關問題，拉脫維亞接受歐盟協助，在教育系統作出結構性改革，例如讓職業學校學生可以有更多時間在公司實習，面對未來挑戰。

來自雷加州立科技學院的學生那拉告訴《歐洲新聞網》記者，學生在就業前可以有更多實習專案的選擇，讓他們在正式踏入職場前準備好。而當地企業主布魯瑪也告訴記者：「我們可以更密切與學校合作，招募到更多員工，而這是結構性改革實行的結果。」

改革促經濟成長

經濟合作暨發展組織（OECD）首席經濟學家布恩受訪時表示，結構性改革是國家提高生產力、投資與經濟增長的重要關鍵。「為了增進就業，我們可以稍微調整薪水，並增加工作媒合的管道。很多國家的技職教育並沒有發揮好應扮演的角色，我們需要透過專業的訓練，從教育體系中增加工作機會。」

他也提到，雖然歐盟預期今年的成長率會比去年低，但結構性改革還是勢在必行，而除了在稅制上進行調整，也要兼顧社會分配不均的問題。布恩表示，「以法國為例，雖然今年調漲燃料稅讓民眾不滿，不過它們同時也調整了個人所得稅率，讓人民看到政府有為收入重分配而努力，緩解民眾經濟壓力。」

【更多精采內容，詳見 】