親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

江蘇農藥化工廠巨爆 當地測到2.2級地震

北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

長痛不如短痛？ 歐盟財改使多國成長

2019-03-21 17:36台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

2011歐債危機爆發，許多會員國被迫接受歐盟祭出的嚴苛財政改革，導致當時民怨四起。不過近日有報導指出，應列名當時被迫接受改革的國家，現在的經濟表現卻比歐盟其它大國還好，也改善了當地的社會與教育問題。

擺脫歐豬泥沼

《獨立報》報導，當初身為「歐豬五國」的愛爾蘭，去年的經濟增長率為6.7%，雖然比起前年有下降趨勢，但仍為歐盟區裡成長最快的國家。

《歐洲新聞網》指出，歐盟裡設有「歐盟時程表」，歐盟委員會針對每個會員國進行總體經濟與預算有詳細的資料分析提供各國作為結構性改革參考。另外，歐盟也設有專門的結構改革專案，將於2019年提供26個會員國超過260個結構改革專案的執行。

以拉脫維亞為例，雖然近5年來經濟成長都是排在歐盟前面，不過他們也開始面對挑戰：人口老化、人口外移與歐盟境內最嚴重的貧富差距。因此，《歐洲新聞網》報導，為了克服相關問題，拉脫維亞接受歐盟協助，在教育系統作出結構性改革，例如讓職業學校學生可以有更多時間在公司實習，面對未來挑戰。

來自雷加州立科技學院的學生那拉告訴《歐洲新聞網》記者，學生在就業前可以有更多實習專案的選擇，讓他們在正式踏入職場前準備好。而當地企業主布魯瑪也告訴記者：「我們可以更密切與學校合作，招募到更多員工，而這是結構性改革實行的結果。」

改革促經濟成長

經濟合作暨發展組織（OECD）首席經濟學家布恩受訪時表示，結構性改革是國家提高生產力、投資與經濟增長的重要關鍵。「為了增進就業，我們可以稍微調整薪水，並增加工作媒合的管道。很多國家的技職教育並沒有發揮好應扮演的角色，我們需要透過專業的訓練，從教育體系中增加工作機會。」

他也提到，雖然歐盟預期今年的成長率會比去年低，但結構性改革還是勢在必行，而除了在稅制上進行調整，也要兼顧社會分配不均的問題。布恩表示，「以法國為例，雖然今年調漲燃料稅讓民眾不滿，不過它們同時也調整了個人所得稅率，讓人民看到政府有為收入重分配而努力，緩解民眾經濟壓力。」

【更多精采內容，詳見

歐盟經濟工作
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

南韓宣布調降證交稅 力拚刺激股市

2019-03-21 17:41

美國二手車銷售盛況十年來僅見！2大因素造成

2019-03-21 17:40

第八輪中美貿易磋商 28日北京登場

2019-03-21 15:52

Fed放雙鴿 亞幣全面走揚

2019-03-21 12:23

歐盟峰會首度討論「應對中國」 列北京為競爭對手

2019-03-21 11:41

Google遭歐盟重罰527億元 但無關痛癢

2019-03-21 10:34

專家怎麼看？ Fed轉得太鴿 美國投資人搔頭

2019-03-21 10:07

拆解德國競爭力：製造業奇蹟不只是「工業水準」而已？

2019-03-21 09:37

鴻海子公司處分阿里巴巴220萬股 未產生損益

2019-03-21 09:22

Fed決策更「鴿」 暗示今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 04:44

Fed決策轉鴿 主席鮑爾在記者會上做了哪些說明？

2019-03-21 03:48

Fed決策要點一次看：今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 02:53

Fed維持利率不變 暗示今年不升息

2019-03-21 02:03

三星：零組件面臨艱困的一年

2019-03-21 00:32

四個原因 三星毛利受衝擊

2019-03-21 00:32

羅比尼專欄／Fed政策急轉彎五個原因

2019-03-21 00:17

日企業求生存新招…樂天老闆 要求員工學寫程式

2019-03-21 00:06

美中新談判 傳下周登場

2019-03-20 23:57

輝達庫存 本季可望去化

2019-03-20 23:56

臉書改變精準廣告投放

2019-03-20 23:56

Google壟斷廣告 再罰17億美元

2019-03-20 23:56

美股被動基金 占比升至45%

2019-03-20 23:55

貿易戰衝擊 日下修經濟評估

2019-03-20 23:55

BMW今年獲利估減10%

2019-03-20 23:54

FedEx再度調降全年財測

2019-03-20 23:54

微星：挖礦顯卡加速消化

2019-03-20 23:37

Google雲端遊戲…吸引全球目光

2019-03-20 23:37

脫歐出走潮加快！34兆資產將外移　7千工作機會流失

2019-03-20 22:58

無三不成禮 歐盟對Google再祭17億美元罰款

2019-03-20 19:58

「別把我們算進去」美晶片業憂中掌控生產線 冷拒貿協

2019-03-20 18:49

經濟學人智庫：這三大都會 並列全球最昂貴城市

2019-03-20 18:31

職場英語化後 樂天市場老闆為員工設新目標：學寫程式

2019-03-20 17:41

時間喬不攏 東芝記憶體延後IPO計畫

2019-03-20 14:19

彭博資訊專欄／泰國經濟不會被政盪打倒

2019-03-19 00:35

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

波音不怕737危機？ 專家無奈預言：1個原因救波音

2019-03-21 11:00

南韓酒店房客被偷拍還直播 至少1600人受害

2019-03-20 22:17

Fed決策要點一次看：今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 02:53

詐騙犯扮廣達詐谷歌、臉書 騙到31億元恐判30年

2019-03-21 09:48

台灣全球幸福排名第25名 亞洲國家中僅次於阿聯

2019-03-20 23:13

影／桌子莫名變乾淨？英老翁偷拍發現「老鼠」在打掃

2019-03-21 14:37

Fed決策更「鴿」 暗示今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 04:44

案件不單純？警犬緝毒鑽進裙內 猛聞短裙正妹

2019-03-21 10:56

富豪徵助理一起環遊世界 吃好住好年薪150萬起跳

2019-03-21 12:41

三星集團大公主疑麻醉藥成癮 韓警明搜索涉案醫院

2019-03-21 16:08

米蘭校車司機劫車縱火 警方驚險救出51學童

2019-03-21 05:22

好狂！南韓京畿道擬在日企產品貼「戰犯企業製」

2019-03-21 08:28

Fed維持利率不變 暗示今年不升息

2019-03-21 02:03

三星：零組件面臨艱困的一年

2019-03-21 00:32

經濟學人智庫：這三大都會 並列全球最昂貴城市

2019-03-20 18:31

覺得先生比較愛女兒 21歲媽媽割喉3周大女嬰

2019-03-21 16:06

脫歐出走潮加快！34兆資產將外移　7千工作機會流失

2019-03-20 22:58

道瓊、標普收跌 Fed太鴿引發市場對全球經濟前景疑慮

2019-03-21 05:40

Fed除利率料將不變外 還可能釋出哪些訊息？

2019-03-20 19:23

Google遭歐盟重罰527億元 但無關痛癢

2019-03-21 10:34

梅伊正式提出請求 脫歐大限延至6月30日

2019-03-20 20:22

Fed決策轉鴿 主席鮑爾在記者會上做了哪些說明？

2019-03-21 03:48

同類相殺！ 美國農業部被指控餵實驗貓吃中國貓肉

2019-03-20 19:39

尷尬！南韓總統文在寅問候馬來西亞總理 竟用印尼話

2019-03-21 16:14

美元重貶 Fed比預期更鴿；英鎊還是弱

2019-03-21 06:47

羅比尼專欄／Fed政策急轉彎五個原因

2019-03-21 00:17

影／日本就愛「過度包裝」 環團：限塑政策努力不夠

2019-03-20 18:14

不忘舊恨！川普連發文酸馬侃 但又酸錯了

2019-03-20 18:55

無三不成禮 歐盟對Google再祭17億美元罰款

2019-03-20 19:58

紐時：川普推文影響力衰退 美企現在直接忽視他

2019-03-21 13:19

執政30年 哈薩克總統閃辭…扮太上皇

2019-03-21 00:16

四個原因 三星毛利受衝擊

2019-03-21 00:32

不做功課、政策淪口號 川普政府已敗訴63次

2019-03-20 18:07

逃離敘利亞戰火卻死於槍擊 倖存兒坐輪椅淚送父兄下葬

2019-03-20 22:53

影／南韓旅館遭偷拍！針孔攝影機直播 1600人受害

2019-03-21 13:16

高風險川普 為何獨獨這家銀行肯借錢給他？

2019-03-20 18:47

中美下周貿易談判 陸考慮不買波音737 MAX

2019-03-20 23:43

影／春分巧遇超級月亮 下一回要等到2030年

2019-03-21 13:29

羅比尼專欄：聯準會為何轉向鴿派？

2019-03-21 00:01

英國短暫延後脫歐申請 歐盟警告礙難同意

2019-03-21 07:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top