中國投資義大利4港口 美歐憂淪為「木馬屠城」

2019-03-21 18:32 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



中國遠洋集團已取得希臘雅典的比雷埃夫斯港(Piraeus)，作為進入歐洲的跳板。香港「南華早報」報導，中國國家主席習近平訪問義大利期間將簽署合作協議，還涉及義大利四個港口：熱那亞(Genoa)、巴勒摩(Palermo)、狄里雅斯特(Trieste)和拉溫納(Ravenna)。

熱那亞是義大利最大港口，也是僅次於法國馬賽的地中海第二大港口，對義國經濟地位相當重要。中義兩國討論投資計畫，並將簽署合作投資協議，允許中方投資並持有義大利港口股權，另外，北京亦「看上」義大利小城拉溫納與狄里雅斯特。

不過，歐盟、美國和義大利一些官員卻對此表示憂慮，擔心這些投資成為中國滲透義大利經濟的「特洛伊木馬」，認為這是中國分化歐洲的策略。

歐盟執委會上周公布歐中關係戰略展望文件，指歐盟與中國既是「戰略經濟夥伴」也是「經濟競爭對手」，並提出「十點行動計畫」要重新平衡中歐關係，不排除採取報復措施，媒體形容這是歐盟對中態度大轉彎。

英國「金融時報」報導，在習近平訪問歐洲前，中歐關係緊張加劇，令人擔心北京會對歐盟採取分化政策。美聯社報導，義大利政府對於是否簽署協議加入「一帶一路」計畫，內部還有不同意見。

英國「每日電訊報」評論作者皮瑞乍得(Ambrose Pritchard)則指出，作為G7國家，應對這個有「中國特色的全球化」的「一帶一路」保持距離，並懷疑中國有戰略及軍事野心。他說，「五星運動」是義國擁抱習近平的主要推動者，以為中國是遍地黃金，藉以利用跟中國合作，所得到的資金則可用來支撐政府無節制的國內開支，但義國此舉將會跟美國產生隔閡。

歐盟在上周發布的戰略報告中，表達了對中國的強硬立場，首次把中國列為5G等關鍵領域的「經濟競爭者」和政治上「系統性的對手」。歐盟還威脅，如果北京不停止所謂不公平投資做法，以及對待歐洲公司的不公平做法，歐盟要在多個領域對中國採取報復措施，包括對中國在歐洲的利益採取行動。