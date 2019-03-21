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Google遭歐盟重罰527億元 但無關痛癢

2019-03-21 10:34聯合報 記者郭宣含╱即時報導

Google再度被歐盟執委會開罰反托辣斯罰款，這次金額為17億美元。美聯社
Google再度被歐盟執委會開罰反托辣斯罰款，這次金額為17億美元。美聯社
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歐盟執委會20日以谷歌（Google）封殺網路廣告業競爭對手為由，對谷歌重罰14億9000萬歐元（約台幣527億元），這是谷歌不到兩年內第三度遭歐盟開罰，尚未表示是否上訴。

全球科技領導企業正面臨日益增加的監管壓力，政界也強烈批評科技公司違反隱私，未能抵制網路假消息、仇恨言論和其他濫用情況。

不過歐盟最新一筆罰款依舊不太可能對谷歌業務有太大影響。谷歌的母公司字母（Alphabet）去年獲利310億美元，字母公司的股票20日上漲2%。

歐盟裁決牽涉谷歌一小部分的廣告業務。網路用戶在新聞網站等第三方網站搜尋時，會有谷歌仲介的廣告伴隨谷歌搜尋結果出現，而谷歌與第三方網站的合約內容造成雅虎、微軟等對手難以在搜尋結果頁面銷售廣告空間。

歐盟競爭專員瑪格瑞特．薇絲塔格（Margrethe Vestager）聲明表示：「Google一直以來透過向第三方網站推行反競爭條款限制，來加強其在線上搜尋廣告業界的支配地位，並為自己抵擋競爭壓力。這違反歐盟的反托辣斯規則。」

薇絲塔格表示，廣告業者和網站經營者的選擇更少，廣告要傳送給消費者時可能需支付更高的成本。她指出，任何因谷歌行動受影響的對象可在國內法庭尋求賠償。

歐盟在2016年展開調查，當時谷歌已改變做法，提供消費者更多競爭廣告。

不過薇絲塔格指出，競爭對手似乎仍無法匹敵，依舊弱小；相比之下，谷歌在歐洲市場販售第三方網站搜尋結果旁的廣告，占比逾70%。

谷歌2017年因為操縱網路購物搜尋結果，將網路用戶導向自己的比價服務，被歐盟罰24億2000萬歐元。古歌另因強迫安卓手機生產商安裝谷歌搜尋和瀏覽器應用程式，被歐盟罰43億4000萬歐元。

歐盟20日再度重罰谷歌，圖為歐盟競爭專員瑪格瑞特．薇絲塔格。歐新社
歐盟20日再度重罰谷歌，圖為歐盟競爭專員瑪格瑞特．薇絲塔格。歐新社
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