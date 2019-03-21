專家怎麼看？ Fed轉得太鴿 美國投資人搔頭

2019-03-21 10:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）這次貨幣決策比上次更鴿，美國股市不漲反以小跌作收，可見Fed轉得太鴿、轉得太快，一時摸不著頭緒，一時不知該如何反應。

在可預見的未來利率不會調升的情況下，20日美國股市最初的反應是把跌幅消去，但隨後反彈停滯，小幅收低。彭博分析，這雖可解讀是上次聯準會首次轉鴿以來股市已漲約20%的修正，但也引發了問題：Fed如此明顯寬鬆都無法推動美股重回去年9月高點的話，還能有什麼靈藥可用？

不妨來看幾位專家解讀Fed最新政策：

●彭博專欄作者伊爾艾朗：

Fed超級鴿派的政策大轉彎，反映對國際環境和金融市場波動的關切，同時也意圖為美國經濟買個保險來堵住白宮的嘴。他認為Fed最新決策犠牲了今年一整年的政策彈性，迎合多頭投資人的期待。

●路透即時快評作者Richard Beales：

Fed向金融市場屈服，因為經濟數據雖然露出全球和美國本國經濟成長趨緩的跡象，但Fed看來反應得更進一步。

●Sit Investment Associates資深副總裁Bryce Doty

Fed決策顯然預料經濟成長會大幅下滑，尤其是全球經濟。外界搞不為何政策大轉彎，為何這麼快停止縮表，本來只是「暫停」升息，現在改口不升，大家納悶：出了什麼事？

●FTSE Russell全球市場研究執行董事Alec Young