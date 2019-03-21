國際油價創今年最高 黃金漲；陸未提房產稅法提振鎳鋅

2019-03-21 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



紐約原油期貨創今年以來最高，數據顯示美國原油庫存出現7月以來最大降幅，意味著供應緊張形勢加劇。黃金期貨收跌，現貨價格在聯準會（Fed）暗示2019年將維持利率不變後急漲。鎳和鋅上漲，因中國財政部的2019年立法工作安排未提及房產稅法，緩解對金屬需求大增的疑慮。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●原油：油價刷新2019年來高位

紐約原油期貨周三收創今年以來新高，此前數據顯示美國原油庫存出現7月以來最大降幅，意味供應緊張形勢加劇。政府數據顯示，美國原油庫存下降959萬桶，超出分析師預期。

道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek說：「需求會保持強勁，因此即使美國產量增加，庫存也可能出現比較強的季節性下滑局面。」

西德州中級原油（WTI）4月期貨收漲0.80美元，結算價報每桶59.83美元。更活躍的5月期貨合約上漲0.94美元，至60.23美元。布蘭特原油5月期貨上漲0.89美元至68.50美元。

●基本金屬：鎳和鋅上漲

鎳和鋅上漲，因有跡象顯示中國房地產開發商可能還不會面臨房產稅新規的影響，緩解了對這個全球最大金屬消費國的需求狀況的疑慮。

中國財政部發布2019年立法工作安排，未提及房地產稅法相關表述，這有助抵銷對美中貿易談判疑慮的影響。

美國總統川普表示，他將維持對中國的關稅，直到他確認中國遵守兩國達成的任何協議，否定兩國在貿易協議中將同意撤銷關稅的預期。

倫敦時間17:51，LME鎳漲0.5%，結算價報每噸13,218美元，年內漲幅擴大至24%。鋅上漲1.6%至每噸2,863美元/噸，今年漲幅為16%。

●貴金屬

黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1312.53美元。白金現貨上漲1.2%，報862.56美元。鈀金漲0.5%，報1599.6美元。

COMEX黃金期貨跌0.4%，報1301.7美元。