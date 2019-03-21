親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

為何對郭秀珠恩將仇報？ 阿扁的理由果真老謀深算

大同集團連環爆 綠能將下市、太陽能夢碎

國際油價創今年最高 黃金漲；陸未提房產稅法提振鎳鋅

2019-03-21 07:34經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

紐約原油期貨創今年以來最高，數據顯示美國原油庫存出現7月以來最大降幅，意味著供應緊張形勢加劇。黃金期貨收跌，現貨價格在聯準會（Fed）暗示2019年將維持利率不變後急漲。鎳和鋅上漲，因中國財政部的2019年立法工作安排未提及房產稅法，緩解對金屬需求大增的疑慮。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●原油：油價刷新2019年來高位

紐約原油期貨周三收創今年以來新高，此前數據顯示美國原油庫存出現7月以來最大降幅，意味供應緊張形勢加劇。政府數據顯示，美國原油庫存下降959萬桶，超出分析師預期。

道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek說：「需求會保持強勁，因此即使美國產量增加，庫存也可能出現比較強的季節性下滑局面。」

西德州中級原油（WTI）4月期貨收漲0.80美元，結算價報每桶59.83美元。更活躍的5月期貨合約上漲0.94美元，至60.23美元。布蘭特原油5月期貨上漲0.89美元至68.50美元。

●基本金屬：鎳和鋅上漲

鎳和鋅上漲，因有跡象顯示中國房地產開發商可能還不會面臨房產稅新規的影響，緩解了對這個全球最大金屬消費國的需求狀況的疑慮。

中國財政部發布2019年立法工作安排，未提及房地產稅法相關表述，這有助抵銷對美中貿易談判疑慮的影響。

美國總統川普表示，他將維持對中國的關稅，直到他確認中國遵守兩國達成的任何協議，否定兩國在貿易協議中將同意撤銷關稅的預期。

倫敦時間17:51，LME鎳漲0.5%，結算價報每噸13,218美元，年內漲幅擴大至24%。鋅上漲1.6%至每噸2,863美元/噸，今年漲幅為16%。

●貴金屬

黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1312.53美元。白金現貨上漲1.2%，報862.56美元。鈀金漲0.5%，報1599.6美元。

COMEX黃金期貨跌0.4%，報1301.7美元。

房地產紐約聯準會
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

美中新談判 傳下周登場

2019-03-20 23:57

Google壟斷廣告 再罰17億美元

2019-03-20 23:56

Fed決策更「鴿」 暗示今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 04:44

Fed維持利率不變 暗示今年不升息

2019-03-21 02:03

三星：零組件面臨艱困的一年

2019-03-21 00:32

四個原因 三星毛利受衝擊

2019-03-21 00:32

羅比尼專欄／Fed政策急轉彎五個原因

2019-03-21 00:17

日企業求生存新招…樂天老闆 要求員工學寫程式

2019-03-21 00:06

輝達庫存 本季可望去化

2019-03-20 23:56

臉書改變精準廣告投放

2019-03-20 23:56

美股被動基金 占比升至45%

2019-03-20 23:55

貿易戰衝擊 日下修經濟評估

2019-03-20 23:55

BMW今年獲利估減10%

2019-03-20 23:54

FedEx再度調降全年財測

2019-03-20 23:54

微星：挖礦顯卡加速消化

2019-03-20 23:37

Google雲端遊戲…吸引全球目光

2019-03-20 23:37

脫歐出走潮加快！34兆資產將外移　7千工作機會流失

2019-03-20 22:58

拆解德國競爭力：製造業奇蹟不只是「工業水準」而已

2019-03-20 21:36

無三不成禮 歐盟對Google再祭17億美元罰款

2019-03-20 19:58

「別把我們算進去」美晶片業憂中掌控生產線 冷拒貿協

2019-03-20 18:49

經濟學人智庫：這三大都會 並列全球最昂貴城市

2019-03-20 18:31

職場英語化後 樂天市場老闆為員工設新目標：學寫程式

2019-03-20 17:41

紐約名牌遭仿冒 以假亂真大吸金

2019-03-20 14:59

時間喬不攏 東芝記憶體延後IPO計畫

2019-03-20 14:19

美中貿易戰英國脫歐疑慮仍在 亞股早盤下跌

2019-03-20 14:18

推出串流平台 Google能成為遊戲機終結者嗎？

2019-03-20 12:07

Fed明凌晨公布決策 看華爾街如何見招拆招

2019-03-20 11:55

美官員下周訪陸繼續貿易談判 拚4月底達成最終協議

2019-03-20 10:57

三星：智機和資料中心需求減 零組件事業面臨困境一年

2019-03-20 10:35

舊金山擬領先美國 首禁電子菸販售

2019-03-20 09:51

蓋茲繼貝佐斯後躋身財富千億美元 但為何都維持不久？

2019-03-20 09:49

國際業績不佳 FedEx再調降獲利預期 股價盤後大跌5%

2019-03-20 09:02

從AMD狂飆 任天堂Sony重挫 看Google進軍遊戲業的衝擊

2019-03-20 08:43

Google進軍遊戲產業 發表Stadia串流服務

2019-03-20 08:21

油價漲勢止步 鈀金首次突破1,600美元；銅三連漲

2019-03-20 07:51

美元續跌 市場預期Fed偏鴿、澳幣因美中貿易疑慮走貶

2019-03-20 07:38

金磚之父歐尼爾：全球經濟前景如何 就看中國消費者

2019-03-20 07:34

遊戲晶片大廠Nvidia如預期去化庫存 維持今年樂觀展望

2019-03-20 07:03

傳美方認為中國在部分貿易承諾退縮 川普仍一派樂觀

2019-03-20 06:22
看更多

熱門文章

為何部分737 Max會失事？傳獅航1名休假機師救過一次

2019-03-20 10:27

影／波音737 Max死亡下墜 獅航機師曾一招破解

2019-03-20 12:41

混浴溫泉魅力是「與年輕女生共浴」 日本旅館發文挨批

2019-03-20 10:53

陪玩月薪16萬起跳！男伴遊接待300名女客 自曝變態要求

2019-03-20 16:54

影／炸彈氣旋侵襲！美中西部淹成一片汪洋 50年來最慘

2019-03-20 12:50

南韓酒店房客被偷拍還直播 至少1600人受害

2019-03-20 22:17

從AMD狂飆 任天堂Sony重挫 看Google進軍遊戲業的衝擊

2019-03-20 08:43

Fed決策要點一次看：今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 02:53

台灣全球幸福排名第25名 亞洲國家中僅次於阿聯

2019-03-20 23:13

勵志！坎坷童下棋天賦險被埋沒 傑出一手驚呆教練團

2019-03-20 13:04

梅伊嗆眾大臣：搞砸脫歐 誰都別想當首相

2019-03-20 16:35

「梅伊早該聽我爸話！」川普長子批脫歐：英國民主幾乎已死

2019-03-20 18:03

歐美日本釣魚平台公園令人羨 規定嚴格違者會判刑

2019-03-20 08:28

經濟學人智庫：這三大都會 並列全球最昂貴城市

2019-03-20 18:31

不甩美國 義總理就是要簽一帶一路備忘錄

2019-03-20 11:31

Fed維持利率不變 暗示今年不升息

2019-03-21 02:03

好心人給提款卡「自己領」 街友舉動令人意外

2019-03-20 14:57

Fed決策更「鴿」 暗示今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 04:44

脫歐出走潮加快！34兆資產將外移　7千工作機會流失

2019-03-20 22:58

Fed除利率料將不變外 還可能釋出哪些訊息？

2019-03-20 19:23

川普提名新FAA局長 獲航空業界一致好評

2019-03-20 11:01

梅伊正式提出請求 脫歐大限延至6月30日

2019-03-20 20:22

職場英語化後 樂天市場老闆為員工設新目標：學寫程式

2019-03-20 17:41

三星：零組件面臨艱困的一年

2019-03-21 00:32

無三不成禮 歐盟對Google再祭17億美元罰款

2019-03-20 19:58

737 MAX接連失事 波音預料3月底提供新軟體

2019-03-20 08:50

影／山神化身？流浪狗緊跟登山隊 攻頂7千公尺高峰

2019-03-20 13:34

影／日本就愛「過度包裝」 環團：限塑政策努力不夠

2019-03-20 18:14

同類相殺！ 美國農業部被指控餵實驗貓吃中國貓肉

2019-03-20 19:39

每日大量漏水 英國25年內無水可用

2019-03-20 15:25

義大利擁抱一帶一路 德智庫：期待經濟利益太天真

2019-03-20 08:42

Fed決策轉鴿 主席鮑爾在記者會上做了哪些說明？

2019-03-21 03:48

道瓊、標普收跌 Fed太鴿引發市場對全球經濟前景疑慮

2019-03-21 05:40

南韓吃燒烤抗霧霾 科學家斥：毫無根據

2019-03-20 16:44

羅比尼專欄／Fed政策急轉彎五個原因

2019-03-21 00:17

不忘舊恨！川普連發文酸馬侃 但又酸錯了

2019-03-20 18:55

紐約名牌遭仿冒 以假亂真大吸金

2019-03-20 14:59

阻中國紅潮 歐盟整軍組統一戰線

2019-03-20 12:18

逃離敘利亞戰火卻死於槍擊 倖存兒坐輪椅淚送父兄下葬

2019-03-20 22:53

不做功課、政策淪口號 川普政府已敗訴63次

2019-03-20 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top