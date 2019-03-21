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Fed最新決策要點一次看：今年不升息、9月停止縮表

美元重貶 Fed比預期更鴿；英鎊還是弱

2019-03-21 06:47經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美元大幅走貶，聯準會（Fed）放棄2019年全年升息的預測，並暗示美國經濟成長減速。

Fed的看法也進一步轉向偏鴿，預測明年只會升息1次，且不再預期有必要藉緊縮的貨幣政策來防範通膨。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.7%至95.761。美國10年期公債殖利率大跌約7個基點，至2.54%，一度觸及2.5245%，創2018年1月以來最低。

歐元兌美元上漲0.7%，至1.1427。美元兌日圓下跌0.6%，至110.71。

Fed最新利率預測顯示，17名決策者中有11位預期今年不會升息，有4位預計將升息一次，兩位預計會升息兩次。Fed還下調了今年和明年的經濟成長預測，2019年經濟增速預測中值是2.1%，比去年增速整整低了一個百分點。

宏利資產管理公司基金經理人 Chuck Tomes說：「總的來看，Fed強化鵨派的看法，市場反映的是今年不升息，明年只升息一次。市場已預期Fed今天偏鴿，但Fed表現得更鴿。」

英鎊兌美元下跌0.3%，至1.3226，一度下跌0.9%至1.3147，創3月13日以來最低；距離英國脫歐大限僅剩9天，首相梅伊宣布她已請求歐盟將英國脫歐日期推遲至6月30日，而有報導暗示歐盟可能不會支持她的請求。

Fed比預期更鴿，引發美元和美債殖利率重跌。路透
Fed比預期更鴿，引發美元和美債殖利率重跌。路透
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