美元重貶 Fed比預期更鴿；英鎊還是弱

2019-03-21 06:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元大幅走貶，聯準會（Fed）放棄2019年全年升息的預測，並暗示美國經濟成長減速。

Fed的看法也進一步轉向偏鴿，預測明年只會升息1次，且不再預期有必要藉緊縮的貨幣政策來防範通膨。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.7%至95.761。美國10年期公債殖利率大跌約7個基點，至2.54%，一度觸及2.5245%，創2018年1月以來最低。

歐元兌美元上漲0.7%，至1.1427。美元兌日圓下跌0.6%，至110.71。

Fed最新利率預測顯示，17名決策者中有11位預期今年不會升息，有4位預計將升息一次，兩位預計會升息兩次。Fed還下調了今年和明年的經濟成長預測，2019年經濟增速預測中值是2.1%，比去年增速整整低了一個百分點。

宏利資產管理公司基金經理人 Chuck Tomes說：「總的來看，Fed強化鵨派的看法，市場反映的是今年不升息，明年只升息一次。市場已預期Fed今天偏鴿，但Fed表現得更鴿。」