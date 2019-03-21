道瓊、標普收跌 Fed太鴿引發市場對全球經濟前景疑慮

2019-03-21 05:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市大都收跌，聯準會（Fed）暗示今年不會升息後，標普500指數一度短暫上漲，但最終回吐漲幅。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.3%，報2824.23點。道瓊工業平均指數跌141.71點，跌幅0.6%，收25745.67點。那斯達克綜合指數上漲0.1%，報7728.968點。

Fed宣布維持不變並預測今年由升息兩次改為按兵不動後，美股應聲上漲，科技股勁揚，能源股擴大漲幅。但在Fed主席鮑爾強調，雖然下修今年經濟成長，美國經濟仍然紮實後，美股轉跌。

Briefing.com分析師 Patrick OHare形容美股最初上漲是反射動作，不過，Fed偏鴿「引發市場對全球經濟前景的顧慮」。他認為，美國經濟表現很可能不如理想。

Cresset Wealth Advisors的 Jack Ablin也表示，美股轉跌，可見「投資人開始推斷全球經濟減速已波及美國」。

另外，市場也在消化川普關於貿易問題的最新談話。他周三表示將維持對中國的關稅，直到他確認中國遵守了兩國達成的任何協議，否定了對兩國在貿易協議中將同意撤銷關稅的預期。

大型銀行股在尾盤最後一小時直轉直下，摩根大通跌2.1%，高盛和美國銀行各跌逾3%。分析師指出，因殖利率趨平，銀行股出現龐大賣壓。

不過，大型科技股上漲，蘋果漲0.9%，臉書漲2.4%，Netflix大漲4.6%。

儘管Google因為濫用網路廣告壟斷地位，遭歐盟開罰14.9億歐元（17億美元），Alphabet仍漲2.1%。