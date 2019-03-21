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經濟解析／Fed決策再朝鴿派傾斜 透露什麼訊息？

2019-03-21 05:18經濟日報 記者簡國帆╱即時報導

美國聯準會（Fed）3月決策偏鴿程度甚於許多經濟學家的預期，除了維持基準利率區間於2.25%至2.5%不變、調降今年經濟成長預測，還「加碼」暗示今年全年不會升息，並宣布5月開始放慢縮減負債表的腳步，9月底結束縮表。

市場人士普遍認為，Fed最新決策將有利美國公債行情、不利美元匯率，並為新興市場多頭送上大禮，但也不免令人好奇，Fed再朝鴿派傾斜，究竟只是對最近疲軟數據的反應？還是透露出更多潛藏訊息？

彭博經濟學家指出，Fed的3月決策聲明只是重新校正，說明最近一連串疲軟數據的情況，符合預期，但經濟預測報告所透露的悲觀論調，反而更值得關注。在去年稅改提振經濟成長後，官員如今預測經濟成長率將回到過往趨勢值，且失業率回穩、物價壓力不大，因而進一步升息的必要性並不高。

若Fed的經濟預測正確無誤，那麼Fed所開出的「政策處方」非常恰當，Fed在經濟預測報告全面調降今、明、後三年的經濟成長率預估；但相較於Fed經濟預測報告的「鴿」聲嘹亮，Fed的利率點狀圖卻反而比市場預期還要鷹派，暗示官員認為明年將再升息一次，而利率期貨市場預估Fed明年1月前可能降息。

彭博經濟學家指出，除非這兩份報告的論調逐漸趨同，否則將造成市場混淆，提高Fed溝通失誤的危險。

而且，彭博行業研究團隊預估中期經濟表現將更加穩健，今、明年成長將更穩固，失業率會進一步下滑，物價壓力也會加重，如此一來明年必須升息的次數將超過Fed官員預估的一次。

面對近來的疲軟數據，Fed保持審慎是正確之舉，也能避免外界批評Fed對成長趨緩的警告充耳不聞，但若第2季經濟回升的程度甚於Fed官員預期，那麼Fed如今的政策處方將面臨考驗。

華爾街日報認為，當前的經濟疲軟雖然似乎只是暫時因素所致，但面對貿易磋商、英國脫歐等諸多不確定性，Fed現在是在打「安全牌」，預先防範未然，因為Fed手上的「降息」彈藥不多，卻能保留繼續緊縮的彈性，至於若經濟回升幅度超過Fed官員的預期，Fed會怎麼回應，那是未來的問題了。

Fed經濟失業
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