Fed決策更「鴿」 暗示今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 04:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



Fed主席鮑爾（圖／路透） 分享 facebook

美國聯準會（Fed）3月決策內容更加偏向鴿派，程度甚至超乎許多經濟學家的預期，除了調降經濟預估，更暗示今年全年不會升息，還宣布5月開始放慢縮減資產負債表速度、預定9月停止縮表。美元指數應聲重貶，美國公債大漲，國際金價小幅走高，美股則漲跌互見。

Fed在台北時間21日凌晨2時公布，決策官員一致同意維持聯邦資金利率區間在2.25%至2.5%不變，決策聲明也調降對經濟的評估，認為經濟活動的成長步伐已從去年第4季的穩健腳步放緩，最近的數據顯示，第1季的家庭支出與企業固定投資成長都減緩，未來在決定利率政策時將「保持耐心」。決策聲明也未提及風險平衡。

Fed主席鮑爾說，美國經濟情勢良好，將以貨幣政策工具維持現狀，但去年12月以來的跡象顯示，海外經濟成長減緩的速度比預期還快，美國今年來的經濟數據也是好壞參半。

●暗示今年不升息

Fed最新發布的利率點狀圖暗示，官員預估今年全年不會升息，17位官員中，有11人認為今年不必升息，四人認為要升息1碼，其餘兩人認為要升息2碼；相較下，Fed官員去年12月預估今年將升息2碼。

多數Fed官員也認為，Fed未來三年每年可能只須再升息一次，少於去年12月預估的三次；根據彭博資訊，官員預期明年再升息一次，明年底前調升至2.6%的水準，之後按兵不動。這個轉變也符合去年美國通膨率低於Fed 2%目標的發展。鮑爾說，通膨始終未能持續攀升，讓他感到有點氣餒，他仍不認為Fed已達成2%通膨對稱目標的職責。

最新利率點狀圖也符合金融市場最近的預期，也就是Fed的緊縮周期基本上已結束，許多投資人都認為Fed下一步行動是降息。

鮑爾面對提問時，並未明確說明可能促使Fed降息的環境，只說Fed官員收到的數據並未說明接下來是該升息、還是降息。

Fed最新利率點狀圖分布（圖／彭博資訊） 分享 facebook

●5月開始放慢縮表腳步、9月停止縮表

Fed另外發布一份聲明，說明最新的資產負債表正常化原則與計畫。Fed表示，將從今年5月開始放慢縮表速度，每月減持美國公債的規模，將從目前的300億美元腰斬至150億美元，並且計劃在9月底停止縮減資產負債表，之後Fed可能維持資產負債表規模「一段時間」。Fed將允許持有的機構債與低押擔保證券（MBS）持續下滑，符合資產負債表以持有美國公債為主的更長期目標。

Fed也表示，從今年10月起，從持有機構債與MBS收到的到期本金，將再投入美國公債市場，每月上限為200億美元，而投入資金的配置將大約符合目前在外流通美國公債的到期日組核；超過此上限的本金則將再投入機構MBS。

鮑爾表示，到年底時，Fed資產負債表規模占美國國內生產毛額（GDP）比率將為17%左右，金額可能略高於3.5兆美元；Fed目前資產負債表規模略少於4兆美元。

●調降今年經濟成長率與通膨預測

Fed同時公布最新的經濟成長與通膨率預測，調降今年成長率預估0.2個百分點至2.1%，明、後年預測各被調降0.1個百分點至1.9%和1.8%。

通膨率方面，Fed預估今年個人消費支出（PCE）物價平減指數為1.8%，較去年12月的預估下修0.1個百分點。明、後年PCE平減指數預估也各被調降0.1個百分點至2.0%，較長期PCE平減指數預測維持在2.0%。今、明、後三年的核心PCE平減指數則分別維持在2.0%。

Fed官員也預測，今年失業率為3.7%，比上次的預測值高了0.2個百分點，明年失業率預估被調升0.2個百分點至3.8%。

●市場反應

在Fed公布決策後，美元指數在紐約20日收盤重貶0.4%至95.961，走勢與價格相反的美國10年期公債利率則下跌8個基點至2.53%，觸及14個月低點，符合分析師與策略師認為Fed最新決策有利美國公債、不利美元匯率的看法。

美股雖一度受Fed「鴿聲」嘹亮提振而扭轉跌勢，終場仍以漲跌互見做收。受到醫療保健與金融類股的拖累，道瓊工業指數跌141點（跌幅0.6%）至25,745.7點，科技股則攀高，那斯達克綜合指數漲0.1%至7,729.0點。