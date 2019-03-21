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Fed最新決策要點一次看：今年不升息、9月停止縮表

Fed結束縮表計畫全文看過來：5月放慢縮表 9月底結束

2019-03-21 04:41經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場操作委員會（FOMC）聲明指出，為確保如果經濟與貨幣市場情勢如預期般運轉，委員會有意在未來幾季內放慢準備金縮減的速度，包括從今年5月起將公債縮表金額減半，9月底時結束縮表工作。

FOMC公布的計畫如下：

1.從2019年5月起，將每個月公債贖回額從現行的300億美元，減少為150億美元；委員會有意從2019年5月起，將每個月公債贖回額從現行的300億美元，減少為150億美元。

2.於2019年9月底時，完成系統公開市場帳戶（SOMA）總證券持有額的縮減工作。

3.屆時每月收回的公債本金，將全額再投入公債市場。

4.繼續縮減機構債券及機構房貸擔保證券（MBS）的持有額，以符合更長期持有公債的目標。

5.從2019年10月起，機構債與機構MBS收回的本金中，每月最多將再投入200億美元於公債；收回本金超過200億美元之部分，將繼續投入機構MBS。

6.每月收回的機構債及機構MBS本金若低於200億美元上限，將先依照各年期未到期公債的結構，再投入於各年期公債；委員會將依照SOMA資產組合更長期的結構，重新檢討再投資計畫。

7.FOMC仍認為有限度地出售機構債，可能是在較長期間減少或消除殘餘部位的必要作法。出售的時機與速度，將事先與大眾溝通。

8.在9月結束證券持有總額縮減工作後，平均準備金水準可能比有效果且有效率執行貨幣政策的水準還高。

9.在這種情況下，FOMC預期在未來一段期間內SOMA投資組合將大致不變。

10.當委員會判斷準備金餘額下降到此一水準時，委員會將開始增加證券持有額，與聯準會非準備金負債成長趨勢相當，並使金融體系維持適當的準備金水準。

聯準會經濟債市
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