Fed決策轉鴿 主席鮑爾在記者會上做了哪些說明？

2019-03-21 03:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）3月會議一如外界預期按兵不動，維持基準的聯邦資金利率區間於2.25%至2.5%，但暗示今年全年都不會調升利率，並且計劃在5月開始放慢縮減資產負債表的速度，9月停止縮表。這項決策被市場解讀為「全面轉鴿」，鮑爾在決策會後記者會上也面臨諸多提問。

以下為鮑爾記者會的談話要點：

●對美國經濟的評估：當前政策與經濟展望很符合，成長放慢的速度略超乎官員預期，要出現促使政策調整的經濟前景可能還要一段時間，今年以來的經濟數據稍微好壞參半，零售銷售顯示消費者支出趨緩。

不過，鮑爾仍正面看待美國經濟展望，認為經濟基本面強勁，金融情勢比幾個月前寬鬆，今年成長將維持穩健，但會低於去年，Fed在調整政策時將先觀望，整體而言，金融脆弱度也不高。

●通膨預估：Fed仍還不認為已達成讓通膨率達成2%對稱目標的職責，通膨低迷是當前最大挑戰

●海外風險：英國脫歐與貿易談判都對展望造成風險，正謹慎觀察英國脫歐發展，希望能以有序的方式解決，Fed也持續和歐盟與英國艱管當局合作。鮑爾說，歐洲與中國的經濟成長都放緩，但目前的基本預期是中國成長將回穩，歐洲不會陷入衰退。

●縮表政策：縮表計畫的目標是透明而平順，但並非貨幣緊縮工具，重申Fed計劃從5月開始放慢縮表速度，9月停止縮表。Fed也保持長期以來的觀點，將回歸以美債為主的投資組合。

鮑爾說，到年底時，Fed資產負債表規模占國內生產毛額（GDP）比率將為17%左右，可能略高於3.5兆美元，Fed完全沒有拉長資產負債表到期日的計畫，近期將對資產負債表的組成做出決定。