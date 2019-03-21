Fed聲明全文看這裡：下修經濟評估、重申保持耐心

2019-03-21 03:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）貨幣政策決策機構聯邦公開操作委員會（FOMC）3月決議利率按兵不動，維持基準的聯邦資金利率區間於2.25%至2.5%，但暗示今年全年都不會調升利率，並且計劃在5月開始放慢縮減資產負債表的速度，9月停止縮表。

以下為FOMC本月決策聲明全文：

FOMC從1月會議以來收到的資訊顯示，勞動市場依然強勁，但經濟活動增速已從（去年）第4季的穩健步伐放緩。2月新增就業人數變化不大，但平均而言，最近幾個月就業成長始終穩健，失業率保持在低點。

最近的指標顯示，第1季家庭支出和企業固定投資成長放緩。與去年同期相比的整體通膨率已下降，主因是能源價格下跌；不含食品和能源的通膨率仍接近2%。整體而言，基於市場的通膨補償指標近幾個月一直處於低點，基於調查的較長期通膨預期指標則變動不大。

為履行法定職責，委員會尋求促進充分就業和物價穩定。為了支持這些目標，委員會決定維持聯邦資金利率目標區間在2.25%至2.5%。委員會持續認為，經濟活動的持續擴張、強勁的勞動市況以及通膨率接近委員會的2%對稱目標，是最可能的結果。考量到全球經濟、金融發展以及受抑制的通膨壓力，在決定未來對聯邦資金利率目標區間的調整、以支持這些結果時，委員會將保持耐心。

在決定聯邦資金利率目標區間未來的調整時機和幅度時，委員會將評估與促進充分就業及2%對稱通膨目標相關的經濟形勢，不管是已實現的、還是預期的經濟情況。這些評估也將考慮到廣泛資訊，包括勞動市況指標，通膨壓力與通膨預期指標，以及金融和國際動態的數據。

投票贊成FOMC本次貨幣政策行動的委員為：主席鮑爾、副主席威廉斯、鮑曼（Michelle W. Bowman）、布蘭納德（Lael Brainard）、博拉德（James Bullard）、克拉瑞達（Richard H. Clarida）、伊凡思（Charles L. Evans）、喬治（Esther L. George）、夸利斯（Randal K. Quarles）以及羅森格倫（Eric S. Rosengren）。