Fed決策要點一次看：今年不升息、9月停止縮表

2019-03-21 02:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）3月決議按兵不動，維持基準利率區間在2.25%至2.5%不變，但利率點狀圖與縮表資產負債表政策卻「全面轉鴿」，以下為Fed貨幣政策決策機構聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的3月決策要點：

●利率政策與決策聲明：Fed決策官員一致同意利率按兵不動，決策聲明對經濟評估的語氣則下修，如今認為經濟活動已從去年第4季的穩健腳步趨緩，勞動市場維持強勁，在低失業率之際，平均就業增幅依然強勁，最近的數據顯示，第1季的家庭支出與企業固定投資成長都減緩，未來在決定利率政策時將「保持耐心」，但決策聲明未提及風險平衡。

●利率點狀圖：暗示Fed今年都不會調升利率，官員預估的今年利率中位數不變；相較下，Fed去年12月的利率點狀圖暗示今年會升息2碼。最新點狀圖也顯示，Fed認為2020、2021年將各升息1碼。

●縮減資產負債表政策：Fed將從5月開始放慢縮表速度，美國公債的減持速度將目前的每月300億美元，放慢到每月150億美元，Fed計劃在9月停止縮表。

●MBS縮減政策：Fed將從10月開始，把持有的機構債與MBS到期本金，再投入美國公債市場，初期每月上限為200億美元，投入美國公債的資金配置，將約與目前在外流通美國公債的到期日組合相符，而超過上限的資金將再投入MBS市場。

●調降經濟成長與通膨預測：Fed最新預測顯示，今年經濟成預估將成長2.1%，低於去年12月預測的2.3%，失業率預估則被調升0.2個百分點到3.7%，通膨率預測下修0.1個百分點至1.8%

●市場怎麼看？

－Charles Schwab首席固定收益策略師瓊斯認為，Fed最新決策「全面轉鴿」，有利美國公債行情、不利美元匯率。

－道明證券外匯策略師麥考米克指出，Fed最新決策「相當鴿派」，強化「看空」美元的論據，中期看空美元。

－凱投宏觀資深美國經濟學家皮爾斯認為，Fed的基本經濟預測「仍太樂觀」，預期今年全年的經濟成長將都低於趨勢值，因此Fed的下一步將是降息。

－聯邦資金利率期貨合約顯示，市場預期Fed今年底之前降息的機率升至48%。