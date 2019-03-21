Fed暗示今年不升息 5月開始放慢縮表、9月停止縮表

2019-03-21 02:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）3月會議一如外界預期按兵不動，維持基準的聯邦資金利率區間於2.25%至2.5%，但暗示今年全年都不會調升利率，並且計劃在5月開始放慢縮減資產負債表的速度，9月停止縮表。

Fed暗示今年不升息，反映對經濟成長日益趨緩、能源價格對通膨造成壓力、以及海外風險抑制展望的疑慮，最新利率點狀圖比彭博資訊訪調經濟學家預估的升息1碼還鴿派。相較下，Fed去年12月的利率點狀圖顯示，Fed官員原先預估今年將升息2碼。

Fed在決策聲明重申，在「全球經濟與金融發展、及通膨受抑制的壓力下」，將「保持耐心」。Fed也調降今年經濟成長率預測0.2個百分點至2.1%，個人消費支出（PCE）物價平減指數預估遭調降0.1個百分點至1.8%，核心PCE物價平減指數預測值則維持在2.0%。

Fed也另外發表一份聲明表示，將在5月開始放慢縮表速度，並在9月停止縮表，之後Fed可能維持目前的資產負債表規模「為常態一段時間」，而這會造成資產負債表規模持逐步縮小。

Fed將從10月開始，把手上到期的抵押擔保證券（MBS）資金重新投入美國公債，上限為每個月200億美元，而初期對美國公債的新投資將「大約與目前在外流通美國公債到期日的組成相同」。

Fed決策偏向鴿派，拖累美元指數20日在美國交易盤中重貶0.4%至96.029。