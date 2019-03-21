Fed維持利率不變 暗示今年不升息

2019-03-21 02:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）於台北時間21日凌晨2時公布利率決策，決議維持基準的聯邦資金利率區間於2.25%至2.5%不變，同時調降經濟成長率。

Fed官員預估利率走勢的利率點狀圖也顯示，多數官員預估今年不升息，最新點狀圖也暗示明年將升息1碼。