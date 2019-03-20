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Fed除利率料將不變外 還可能釋出哪些訊息？

2019-03-20 19:23經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國聯準會（Fed）將在美東時間20日下午2時（台北時間21日凌晨2時）宣布貨幣決策，市場一面倒預期這回將維持基準利率目標區間在2.25%-2.5%不變，暫時維持觀望模式，但會後聲明可能透露一些訊息，投資人可從中推測Fed決策官員準備讓升息腳步停頓多久。

基於近幾個月來經濟展望得更晦暗不明，Fed幾乎可確定會按兵不動，打破自2017年12月以來每隔一場會議就升息1碼的模式。問題是：若Fed今年仍可能升息，決策官員預期會升幾次？Fed縮減資產負債表（此舉影響長期利率）究竟到何時才會喊停？

Oxford Economics經濟學家Kathy Bostjancic認為，Fed官員對升息次數的預測，「將成為關注焦點」。

華爾街分析師向「今日美國報」表示，Fed會後聲明可能透露出至少三個訊息：

1. 利率走向

去年12月Fed升息0.25個百分點至2.25%-2.5%，是2018年第四度升息，官員並把對2019年升息次數的預測從三次減為兩次。今年初Fed決策官員的語氣場急遽轉變，承諾未來升息會有「耐心」，更在1月會後提到市場賣壓已打擊消費者與企業信心，而且通膨仍然溫和。

摩根士丹利與Oxford Economics都認為，Fed官員20日發表的預測（取中間值）可望顯示，他們預期今年會升息一次、明年再升一次。但摩根大通認為決策官員的預測可能顯示今年不升息，若是如此可望激勵美股勁揚。凱投宏觀（Capital Economics）研判，隨著經濟走軟，Fed下一次行動可能是在2020年調降利率。

2. Fed對經濟的看法

經濟學家普遍預期Fed會下修經濟預測，以反映全球成長減速和美國聯邦財政刺激效應減退。據摩根士丹利估計，Fed將下修今年美國經濟成長預測值，從去年12月估計的2.3%調降至2%，但同時把明年成長預測從2%上調至2.1%。

基於成長稍微減速，摩根士丹利認為，Fed也可能調整美國失業率預測，年底前降到3.6%，略高於去年12月時估計的3.5%。目前失業率為3.8%。

同時，摩根士丹利認為，Fed可望維持今年核心（剔除食物與能源）通膨率預測在2%不變，正好達到Fed通膨目標。摩根大通則認為Fed可能調降至1.9%。

各家對美國經濟展望的看法互異，反映近來數據好壞參半。12月零售銷售大減，1月僅局部反彈；製造業景氣在海外需求萎縮之際顯著減弱，服務業景氣擴張力道則增強；勞動市場仍然穩健，但1月新增就業人數僅區區2萬人 –主因是受天氣影響，但也可能反映企業招聘減緩。

不過，美國年初經濟表現可能受聯邦政府局部關門影響，分析師預期第2季成長率可望彈升。

3. 縮表幅度減小

自2017年夏季以來，Fed為壓低長期利率和刺激成長，已逐步減持金融海嘯後買入的公債與房貸擔保債券（MBS），使Fed資產負債表上的總資產組合規模從4.5兆美元的巔峰降到3.9兆美元。Fed並未賣出這些債券，主要是不再用債券到期收益繼續購債，使得每月多達500億美元的資產從Fed資產負債表卸除，此舉從銀行體系吸收相應金額的現金，對長期利率構成一些上升壓力。

但去年底金融市場波動加劇後，Fed表示可能在資產負債表規模降到約3.5兆美元時停止縮表，有別於先前預期會降到2.5兆至3兆美元。

因此，許多經濟學家預期，Fed 20日可能正式宣布縮表將於何時結束，最可能的時點是在今年下半年。若是提前停止縮表且立刻生效，可能造成長期利率水準稍稍下降，有助於支撐經濟與市場。

美國聯準會（Fed）訂台北時間21日凌晨2時宣布貨幣決策，主席鮑爾30分鐘後舉行...
美國聯準會（Fed）訂台北時間21日凌晨2時宣布貨幣決策，主席鮑爾30分鐘後舉行記者會進一步說明Fed最新決策。 路透
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