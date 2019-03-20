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影／Stadia遊戲平台這功能太強 Sony微軟挫咧等？

2019-03-20 18:12聯合報 記者周辰陽╱即時報導

網路搜尋引擎龍頭谷歌19日公開新的遊戲串流平台Stadia，讓玩家透過Chrome瀏覽器，直接在手機、桌電、筆電與安裝數位電視棒的電視等裝置上玩遊戲，無需升級昂貴的電腦硬體，也不用再下載或購買光碟片。

發表會上，谷歌副總裁哈里森（Phil Harrison）當場示範運作過程：當玩家用瀏覽器在YouTube觀看遊戲宣傳片後，只要按下「Play on Stadia」按鈕，幾秒內就可以直接開打。遊戲本體在谷歌的高端硬體運行，玩家只需讓手上的裝置透過網路連線即可。Stadia提供的遊戲會有4K解析度高畫質，未來還會上升到8K解析度。

谷歌還公開造型跟電玩主機手把相似的Stadia控制手把，只要按下一個按鈕，就能直接儲存與分享遊玩過程到YouTube。為避免指令與遊戲內的實際動作出現「LAG」（延遲），Stadia手把不會透過其他硬體，而是直接透過網路連上谷歌的伺服器。

Stadia今年下半年就會在美國、英國、加拿大與歐洲國家登場，毀滅戰士（Doom）系列最新作《Doom Eternal》將是首發遊戲之一，谷歌也準備開設自己的遊戲工作室。

電玩產業年收超過1300億美元，市場長期被索尼等電玩主機大廠與美商藝電（EA）等發行商掌控，矽谷科技巨頭近年也陸續續來分一杯羹。谷歌現在挾著雄厚資本、科技知識與豐富雲端經驗，企圖扮演Netflix之於電影與Spotify之於音樂的角色，挑戰索尼、微軟與任天堂等傳統主機大廠。

媒體指出，谷歌有著一大利基，就是YouTube在電玩圈非常受歡迎，遊戲直播業已經打下根基。不過，BTIG分析師羅斯（Brandon Ross）指出，遊戲產業關鍵始終是「內容為王」，必須先爭取第三方開發商的支持，再用優質的獨占遊戲脫穎而出。

除此之外，許多串流服務透過網路連線提供高端遊戲，都會碰上令玩家詬病的遊戲延遲，特別是勝負取決於關鍵瞬間的遊戲，太過LAG只會讓玩家暴怒。

富瑞集團（Jefferies）分析師奧謝（Tim O’Shea）認為，Stadia對於傳統主機是威脅，但他懷疑Stadia與其他雲端遊戲服務能否處理《要塞英雄》（Fortnite）等多玩家連線的複雜遊戲。GameSpot總編輯拉姆齊（Randolph Ramsay）表示，經過那麼久的時間，終於有一個全新平台要挑戰遊戲主機大廠索尼與微軟，但也同意谷歌現在必須證明Stadia不會出現LAG問題。

持保留態度的遊戲諮詢公司Kantan Games執行長托托（Serkan Toto）指出，Stadia看似雄心萬丈，但還有一連串問題，像是手把與串流服務價格不明，也不知道會有哪些遊戲與所有權的歸屬，遊戲開發、發行與營運成本也都有待公布。

谷歌副總裁哈里森19日在美國加州舊金山舉行的遊戲開發者大會（Game Devel...
谷歌副總裁哈里森19日在美國加州舊金山舉行的遊戲開發者大會（Game Developers Conference）發言，宣布谷歌將推出新的遊戲串流平台Stadia。法新
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