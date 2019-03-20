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新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

串流球賽看到打哈欠？蘋果擬直接給你看精彩片段

2019-03-20 17:22經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

收看串流直播的完整球賽也許讓球迷樂此不疲，但緊盯比賽全程實況久了難免疲乏，稍不留意甚至可能漏看精彩片段。有鑑於此，蘋果公司醞釀未來提供某種服務即時凸顯運動賽事精華，讓觀眾掌握重要比賽時刻，不會漏掉。

財經新聞網站MarketWatch引述「運動畫刊」（Sports Illistrates）的報導說，蘋果公司內部一支由12人組成的團隊不時緊盯各項運動賽事，可能為一項醞釀中的新服務鋪路。報導指出，未來這項擷取賽事精華的服務一旦推出，可能讓用戶直接即時觀賞精彩片段。

蘋果可望下周發表令人引頸期待的串流影片服務。相形之下，亞馬遜、臉書等串流競爭對手之前雖已開始提供運動賽事串流直播，走的路線似乎與蘋果的方向不同。

蘋果軟體與服務資深副總裁庫伊接受運動畫刊訪問時表示，蘋果目前暫無進軍體育賽事現場直播領域的計畫，但「這不表示我們永遠不會做運動這塊，因為沒人曉得以後會變成如何。『永遠』是很長的時間，但我認為此刻並不是問題」。

庫伊表示，他構思的服務未來會走近似「Google快訊」（Google Alert）的路線，只不過提示的是即時運動精華片段。這種服務讓粉絲能即時掌握「此刻看什麼好」的訊息。或許可用「不分類運動版的NFL RedZone」稱之。NFL RedZone是由全美橄欖球聯賽電視網（NFL Network）推出的直播節目。

庫伊舉例說，NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩 （Kobe Bryant）2006年在一場洛杉磯湖人隊出戰多倫多暴龍隊的NBA季內賽中，單場奪得81分帶領球隊逆轉勝。但這場球賽在周日播出，即使是湖人隊球迷可能多半都錯過了。

若庫伊的願景能實現，蘋果將扮演「中間人」角色，讓用戶按個鍵就能馬上觀賞次日可能成為眾人熱烈討論話題的球賽精彩實況，或許是連結上訂閱制網路串流播放的影片，而這些網路App可透過蘋果商店下載。如此一來，用戶就能即時掌握並觀賞到精彩球賽，同時略過其他乏味無趣的比賽。用戶也可訂閱快訊，一旦自己喜愛的球星出賽或喜愛的球隊正扭轉劣勢，都會收到提醒訊息。

至於這種服務運作的細節，以及蘋果如何從中獲利的問題，庫伊和他的團隊仍在設法解決。此服務顯然仍有障礙尚待克服，但運動畫刊報導指出，蘋果向來要做就做大的，有朝一日推出服務時，或許「精彩可期」。

NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩2006年率湖人隊出戰暴龍隊，單場得81分的精彩表...
NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩2006年率湖人隊出戰暴龍隊，單場得81分的精彩表現令人津津樂道，但這場球賽在周日播出，許多球迷都錯過了。美聯社
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