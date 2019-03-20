「別把我們算進去」美晶片業憂中掌控生產線 冷拒貿協

2019-03-20 18:49 世界日報 中國新聞組／北京20日電



陸擬加碼購美產品，半導體業者憂陸掌握生產線「別把我們算進去」。 新華社 分享 facebook 美中貿易談判「持續有進展」，美方施壓中國要求採購超過1兆美元的產品和服務之際，美國晶片製造商集體向政府表態，不願被納入到相關貿易採購協議，要求「別把我們算進去」，就怕為大量生產晶片（芯片），在中國開設新廠房的同時，反而讓北京進一步掌控生產線，弊大於利。

中國時報引述華爾街日報報導，業界消息指出，中國提議在六年內購買300億美元的美國晶片，等於將把美國出口到中國的半導體增加一倍。雖低於先前提出的2000億美元採購額，但仍是目前美國對中國半導體出口額的一倍。

本報系聯合報報導，美國半導體業者告知川普政府，勿將半導體列入要求中國擴大購買美國商品和服務的任何協議內。

業者指出，由於在美國生產的成本極高，強制要求購買額度，反而將迫使美國晶片製造商在中國開設新工廠，進而使中國握有更多控制權。一旦如此，只會使競爭對手受益，讓美國公司更依賴北京。

半導體產業協會（SIA）總裁John Neuffer表示：「不管採購的數字是多少，中國的提議其實是分散焦點，也就是在非市場主導的環境下，中國政府影響力進一步深化的風險。決定商業獲利的應該是市場力量，而非政府命令。」半導體業者在3月初由SIA安排的會議後，拒絕中方的採購計畫。業界人士指出，北京若欲保證採購額，必須彙整某種配額系統，這種機制可能之後被用來把合約分配給中國企業。

另一方面，美國農業部長普度（Sonny Perdue）表示，中國可能把對美農產品採購最多提高至目前的三倍。

普度在全國糧食與飼料協會的年度大會表示，美中農業協議的部分內容已完成，美國仍在推敲執行和實施承諾方面的細節。對於農業生物技術創新在未來可能流入中國，美方仍心存擔憂。

普度指出，農業談判內容不僅美國黃豆，還有其他穀物，包括玉米和大米，以及家禽等肉製品。他18日接受彭博電視採訪時表示，與中國2017年的購買情況相比，「如果能達成一項貿易決議，在兩到五年的時間內，這一數字會增加一倍或兩倍。他表示，在廣泛的貿易談判中，中國增加農產品購買是該國「最容易」承諾的項目之一。