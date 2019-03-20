紐約名牌遭仿冒 以假亂真大吸金

2019-03-20 14:59 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



真假品牌難辨，Supreme在各國與其他仿冒品的戰爭短期內難以平息。（Photo by wikipedia） 分享 facebook

義大利潮牌以假亂真！近日三星將與潮牌Supreme進行打入中國市場的計劃，但卻發現不是紐約Supreme，而是跟義大利Supreme進行合作。雖然紐約公司已發布聲明，表示義大利Supreme是「仿冒他們」的公司，三星最終也取消原先的合作計劃。但這讓大家對Supreme在各國被大量模仿的情況感到好奇。

正版行銷手法成功

根據《CNN》報導，紐約Supreme公司1994年於曼哈頓成立，日後迅速成長成為與耐吉、LV等大廠並列的品牌，公司亦值超過10億。Supreme在日本推出週間限定款的戰略非常成功，許多大廠後來紛紛仿效它們的行銷手法。

Highsnobiety生活網站的創辦人菲斯切接受CNN採訪時表示，這讓許多Supreme粉絲每個禮拜都非常期待限定款的推出，並將它們收集成一個獨特的系列。「不僅僅是購買商品而已，這象徵你加入了屬於Supreme的社群，你屬於Supreme的一部分。」他說。

各地仿冒群起

不過據《CNN》報導，從2017年開始，Supreme公司開始疲於奔命與仿冒公司「國際品牌公司」的訴訟戰，除了義大利Supreme，該公司還在全世界90個國家，如西班牙等地註冊Supreme的商標。

義大利Supreme公司背後是由英國私人企業「國際品牌公司」成立，他們也在許多國家登記了義大利Supreme，而紐約與義大利的紛爭隨後在米蘭最高法院開庭，雖然紐約公司勝訴，不過在西班牙，它卻打輸了跟西班牙Supreme品牌註冊的戰爭。

根據《shine news》報導，由於歐盟在2018年4月否決了紐約Supreme在歐盟註冊商標的請求，讓這場真假品牌的戰爭仍會持續下去。

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