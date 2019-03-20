電玩界Netflix Google Stadia讓你跟主機說掰掰

2019-03-20 14:22 中央社 舊金山19日綜合外電報導



Google今天發表Stadia串流遊戲平台，吹皺電玩界一池春水。玩家只要透過Stadia就能把熱門遊戲串流到任何裝置上，無須遊戲主機也能放膽玩。

法新社與科技網站The Verge報導，Google同時發表Stadia專用控制器，並宣布成立Stadia工作室。

總部設在美國加州的Google表示，Stadia平台將於今年稍晚對美國、加拿大以及英國等歐洲玩家開放。

Google現階段將著重與遊戲商合作，請遊戲商將產品調整成適合放在Stadia平台的版本。Google表示，目前已將Stadia技術提供給100多間遊戲開發商。

曾在育碧軟體娛樂（Ubisoft）與藝電（Electronic Arts）兩家遊戲大廠任職的芮孟（JadeRaymond），擔任新工作室Stadia Games andEntertainment負責人。

芮孟表示說：「我們將掀起遊戲業重大革命。」

她在舊金山遊戲開發者大會（Game DevelopersConference）發表會表示：「我們決心大膽而為。」

Stadia平台希望連結玩家，在桌上型電腦、平板、智慧手機等裝置上互動遊玩。

Google也發表Stadia控制器，可以用來在雲端玩單人或多人遊戲。它類似Xbox或PlayStation遊戲主機的控制器，不過增加多個專用按鈕，按下後就可透過YouTube串流玩遊戲，或在卡關與遇到挑戰時，請Google助理（Google Assistant）幫忙。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，發表Stadia是要「打造屬於大家的遊戲平台」。

皮查伊說：「我想我們可以藉著整合整個生態系統，改變電玩。」

Google希望藉著Stadia的發表，讓主機品質的遊戲體驗俯拾可得，打造像是Netflix之於電視或Spotify之於音樂的電玩平台。串流遊戲是個剛剛萌芽但可能蓬勃發展的產業，目前還看不出來Google能抓住多少商機。