推出串流平台 Google能成為遊戲機終結者嗎？

2019-03-20 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



網路巨人Google進軍遊戲市場，會是成功帶領革命？還是鍛羽而歸？遊戲玩家真的可以如Google所揭示的願景那樣，和遊戲機和高階電競電腦說再見了嗎？Google名為Stadia遊戲串流服務能不能達陣的最大關鍵在於：目前遊戲市場的主要發行商、開發商願意和Google合作到什麼程度。

華爾街日報指出，Google以其在網路技術上的專長，在遊戲串流上得以解決許多技術困難，以它要推動雲端遊戲模式的企圖來說，現在做對了一半，但另一半才是真正的挑戰。

要成為成功的遊戲平台，必須擁有引人入勝的遊戲，最好要有一些玩家已經知道的熱門遊戲。這部分Google看來還很不足。例如19日的發布會上，完全沒看到大熱的Call the Duty、Fortnite、Apex Legends等遊戲要進駐Stadia平台。發布會上宣布的老遊戲Doom Eternal，最近的全盛時期要回溯到90年代。

目前市場三大遊戲發行商Electronic Arts、Activision Blizzard、Take-Two Interactive已經與微軟的Xbox和Sony的PlayStation各自開發的串流平台有合作關係。Google要怎麼切入，這些發行商願意和Google合作到什麼程度，目前外界得到的訊息有限。

負責簡報這項新服務的Google副總裁Phil Harrison說，Google會依賴外部的發行商和遊戲開發商來提供平台上眾多的遊戲選擇，並且證明Google能幫助合作夥伴測試最新的技術，加速在其平台提供串流服務。然而具體合作對象有誰，Google沒有透露。