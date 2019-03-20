Fed明凌晨公布決策 看華爾街如何見招拆招

2019-03-20 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



投資人殷切觀望聯準會（Fed）在台北時間明天凌晨2時發布的動向，希望從中尋找有關貨幣政策的更多線索，包括如何理解對利率調整抱以耐心，如何看待新的「點陣圖」，以及決策者對通貨膨脹目標和縮表方面的立場。

從股市上漲和諸多資產波動率接近歷史低點可以看出，市場相當樂觀。

但Fed仍可能有很多意外因素。以下是分析師和策略師關於如何引導市場因應Fed動向的一些想法：

●匯市最敏感

瑞士銀行Stuart Kaiser等策略師指出，當點陣圖下調，歐元的平均和絕對波幅分別為0.9%和+/-1.2%，大於標準普爾500指數或10年期美國公債殖利率。他們表示，日圓對點圖下調也會有反應，但波動程度相對較小。

他們表示，Fed會議對股市的大部分影響將在利率決定宣布之前釋放。2012年以來，標準普爾500指數在FOMC發布聲明的日子裡上漲或下跌0.6%。

策略師寫道，有五次點陣圖下調時，標普500指數在會議前的一周平均上漲1.8%，「表明這些舉措已被市場提前消化。」他說，標準普爾500指數在接下來的一周平均回報為負。

●高盛中期看空美元

高盛Zach Pandl等策略師寫道，高盛正尋找線索，以便確認聯邦公開市場委員會一段時間內不會試圖收緊金融狀況，這是高盛中期看空美元的關鍵理由之一。

Ian Wright等策略師表示，「高盛依然關注Fed可能轉變平均通膨目標，可能推動平衡通膨率（break-even inflation）和實際利率近期向相反方向移動。」

Wright寫道，自1980年以來Fed有四個時期將利率長期維持在相對較高水平，「我們發現股票往往表現相對較好，但是在接近每個時期的結束或開始時走勢會比較複雜，」

AMP Capital Investors的投資組合經理Nader Naeimi在Fed利率會議前將做多美元兌一籃子貨幣（包括日圓，泰銖和南非蘭德）。

他說：「雖然Fed不會持鷹派立場，且利率將維持不變，但對通膨的態度可能比市場預期的更加強硬。」

●Fed有意保持波動率於低檔

Hill和Lyngen寫道，Fed的決策極有可能成為「消息前買進，結果出來後賣出」的狀況。

「Fed的目標肯定是繼續保持低波動率環境，」策略師們寫道。「聯邦公開市場委員會代表了一個潛在的風險事件，」他們說，「任何由此產生的波動率飆升都可能被解讀為鮑爾引起的政策錯誤。」

●Fed若容忍通膨對誰有利？

Kolanovic等摩根大通策略師寫道，Fed對通膨更多容忍可能有利原物料股，其中包括歐洲礦業公司，會因油價上漲受益的公司，以及會因通膨上揚而受益的股票。

●Fed將支持殖利率呈陡峭

Guha表示，雖然Fed計劃在今年下半年完成縮表計畫，「但是當再投資計畫到來時，Fed將傾向於票券和其他較短期公債，支持殖利率曲線略微陡峭。」他說，鮑爾在新聞上任何有關再投資活動的評論應會符合這個預期。