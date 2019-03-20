Google怕再被罰 微調歐洲搜尋結果

2019-03-20 11:40 中央社 布魯塞爾19日綜合外電報導



搜尋引擎龍頭谷歌（Google）為免再遭歐洲聯盟（EU）最大反托辣斯（antitrust）監管單位開罰，今天針對它們的歐洲搜尋引擎結果發布一系列微調。

Google試圖安撫歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）之際，執委會今天稍晚將以不公平的競爭措施為由，再對Google開罰。

Google宣布微調搜尋結果，是希望2017年布魯塞爾開罰24億歐元事件不會重演。當時歐盟是以Google搜尋結果偏袒「Google購物」（Google Shopping）價格比較為由，對這家矽谷巨頭開罰。

Google全球事務首長華克（Kent Walker）表示，2017年遭罰款之後，Google「一直仔細聆聽我們得到的回應，包括歐盟執委會與其他的聲音」。

華克在部落格表示：「因此，未來幾個月我們將對歐洲產品做出更多更新。」

Google搜尋結果顯示方式將會改變，某些對手的搜尋結果將排在頁面上更容易被看到的位置，提高對手流量的同時，也避免Google遭到歐盟執委會更多審查。Google表示，這些修訂還在測試階段。

Google購物的搜尋聚合器，以及Trip Advisor、Yelp等旅客和旅遊建議網站也適用上述微調。

歐盟接獲其他價格比較服務網站申訴後，經過7年調查，決定對Google購物開罰。

Google已提出上訴。