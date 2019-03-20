舊金山擬領先美國 首禁電子菸販售

2019-03-20 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國舊金山將打擊電子菸，一位市議員19日擬提案禁售電子菸，這被認為是聯邦政府管制電子菸產品前的首個美國電子菸禁令。

舊金山市府律師赫雷拉（Dennis Herrera）表示，舊金山、芝加哥與紐約發出聯合信函，要求美國食品藥品監督管理局（FDA）重新評估電子菸對大眾健康的影響。FDA目前尚未回覆這三個城市的電郵。

赫雷拉表示，這類評估本該在電子菸進入市場前完成，但FDA將廠商申請產品評估的時限，從去年8月延到2022年8月。當時FDA表示，廠商和該單位都需要更多時間準備。

他19日指出：「結果，已有數百萬名孩童對電子菸成癮，如果我們不採取行動，還會有數百萬人步上後塵。」

大部分電子菸含有尼古丁，這種成分使人成癮，還會傷害青少年發展中的大腦。在美國，青少年比成人更可能使用電子菸。反對電子菸的人士表示，電子菸製造商鎖定孩童販售產品，提供許多口味，還透過行銷將電子菸描述成很潮的玩意。

舊金山市議員華頌善（Shamann Walton）表示，他打算提出禁止在該市販售電子菸的法令，除非產品通過FDA審查才可販售。支持者表示，如果此措施通過，將會是美國第一個電子菸禁售令。目前不清楚此提案通過的可能性。

華頌善也打算提議立法禁止在市府所有地製造、販售或經銷菸品。此提案主要針對租用70號碼頭的美國電子菸製造商Juul Labs公司。他強調：「我們不希望香菸出現在我們的城市。」

舊金山是美國第一個禁止販售加味菸和加味電子菸液的城市，也禁止在公園等公共廣場抽菸，遊樂場也禁止使用無煙菸草。