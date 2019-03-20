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Google進軍遊戲產業 發表Stadia串流服務

2019-03-20 08:21經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

Google正式進軍規模1,800億美元的遊戲產業，19日在美國舊金山的遊戲開發商大會上，發表名為Stadia的遊戲串流服務。Stadia遊戲串流平台標榜遊戲玩家只要以現有一般裝置連上網際網路就能接入遊戲，而不再需要購買昂貴的遊戲主機或個人電腦。

Google發布串流服務的同時，也公開了自有的遊戲控制器。這個控制器透過使用者自己的電腦或是智慧手機，可以發揮類似遊戲主機的作用。

彭博資訊報導，Google並沒有透露這項串流服務的收費水準，也沒有表明這項服務的營運資金來源，是否會像多數其他業務一樣來自廣告

Google說，Stadia串流服務將在今年稍晚推出。Google在發布會上，並未宣布有跟任何一線遊戲開發商合作。

•輝達（Nividia）執行長黃仁勳怎麼看：

已推出Android系統串流遊戲主機的繪圖晶片大廠輝達（Nividia）執行長黃仁勳，給Google澆了一盆冷水。他認為，遊戲業界最好最熱門的遊戲掌握在幾個發行商手中，他們不會願意放棄與消費者的關係。輝達串流服務的商業模式是，由遊戲玩家仍是直接向發行商購買，買了以後可以在其平台串流使用。

Google執行長皮伽（Sundar Pichai）在串流服務Stadia發布會...
Google執行長皮伽（Sundar Pichai）在串流服務Stadia發布會上致詞。 路透
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Google副總裁兼總經理Phil Harrison介紹新推出的遊戲控制器。 路...
Google副總裁兼總經理Phil Harrison介紹新推出的遊戲控制器。 路透
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