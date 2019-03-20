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油價漲勢止步 鈀金首次突破1,600美元；銅三連漲

2019-03-20 07:51經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

油價結束近幾日漲勢，收盤接近持平，市場擔心美中貿易談判為全球成長和原油需求前景蒙上陰影。在全球供應緊張情況下，鈀金首次突破每英兩1,600美元，幾乎沒有跡象顯示漲勢會有放緩；銅期貨連續三天攀升。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●油價漲勢止步

紐約原油期貨周二收盤持平，抹去早盤漲幅。紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）4月期貨下跌6美分，收於每桶59.03美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所布蘭特原油5月期貨漲7美分，至每桶67.61美元。

Strategic Energy & Economic Research總裁Michael Lynch表示，「過去十年，中國一直是全球石油需求背後的真正推動力，如果不給力，將使人們非常緊張」。

油價今年上漲了大約30%，因OPEC+在美國產量創新高的背景下減產以避免全球供應過剩。

●貴金屬：鈀金首次升逾1,600美元

鈀金首次突破每英兩1,600美元，隨著全球供應緊張，幾乎沒有跡象顯示漲勢有所放緩。

鈀金價格--主要用於汽車催化劑--幾乎比去年8月份的近期低點翻了一倍。

飛雅特克萊斯勒汽車最近召回了大約863,000輛違反美國標準的汽車，可能進一步刺激需求。

花旗集團分析師在3月19日的一份報告中表示，「由於實物鈀金市場依然緊俏，並且需要數年時間才能找到替代品，我們仍然看好鈀金」。

鈀金一度升1.4%至每英兩1,601.52美元，今年已上漲26%。

美銀美林本月將其2019年的平均價格預測上調至1,800美元，並暗示價格可能會飆升至2,000美元。

紐約商品交易所6月交割鈀金期貨上漲0.8%，收於每英兩1,551.90美元。

現貨黃金截至紐約時間下午1點21分上漲0.2%至每英兩1,306.10美元。

●銅價上漲，受供應疑慮等影響

銅期貨連續第三天攀升，受持續供應疑慮和期權交易激增提振。 未平倉看漲期權周一增至創紀錄的44,571口合約，而兩年前僅有區區1,384口，因2019年的全球產量繼續落後於消費量。

花旗表示，銅的短缺狀況料將延續至2022年末。

紐約商品交易所5月交割銅期貨上漲0.5%，收於每磅2.923美元。倫敦金屬交易所2個月交割期銅收升0.5%至每噸6,459美元。

紐約油價倫敦
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