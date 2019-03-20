美股因美中貿易談判隱憂回吐漲幅 費半受輝達激勵大漲

2019-03-20 06:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市午後回吐漲幅，有報導說有些美國官員認為中國在部分貿易承諾上有所退縮。

標普500指數盤中自去年10月以來首次升破2,850點，收盤微跌0.37點，報2832.57點。道瓊工業平均指數跌0.1%，報25887.38點。那斯達克綜合指數上漲0.1%，報7723.946點。

知情人士向彭博透露，美國談判代表擔心中國可能從美國在貿易談判中的一些要求退縮 。美中貿易談判方面的消息凌駕投資人本周關注的其他重大事件，包括Fed決策和英國脫歐亂局的最新進展。

Cetera投資管理公司首席投資官Gene Goldman表示，市場已經消化了貿易戰結束的預期，所以任何可能的延長、推遲或改變，都將令市場不安。

Edward Jones投資策略師 Kate Warne說：「一般來說，市場往往在Fed發布政策前表現平平，通常反映觀望的態度。」

輝達（Nvidia）大漲4%，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）18日宣布，將和日本軟銀、南韓電信業者LG Uplus合作，今年將在日、韓設置雲端遊戲伺服器。輝達表示旗下顯示卡的技術最多可同時支援1萬人玩串流遊戲。

半導體股也受輝達激勵走強，費城半導體指數漲1.3%，今年以來已漲近22%。

標普500指數11大類股中，八個類股收跌，金融股和公用設施股跌幅最重。

福特汽車漲1.5%，該公司宣布將增產運動休旅車。