親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英國脫歐案延後
波音737釀機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「廖添丁」講古名嘴吳樂天逝世 徒弟親證：晚年抑鬱不得志

日本探測器觀測確認 小行星「龍宮」上有水

2019-03-20 06:28聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本研究團隊發表，經觀測確認小行星「龍宮（Ryugu）」上存在含水的礦物。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與會津大學等研究團隊持續對龍宮進行探查，上個月日本探測機「隼鳥二號（Hayabusa 2）」成功登龍宮，發出採集岩石發射子彈的訊號。這是世界首次成功實證在小行星狹小範圍精準著陸並嘗試太空開採。

日媒NHK等報導，研究團隊通過隼鳥二號在龍宮上空的觀測，對龍宮地表進行紅外線照射結果，包含氫氧結合的水成份的含水礦物雖然量較少，但廣泛分佈在龍宮上。

報導提到，有學說認為地球的海水是由以前飛來的小行星帶來的。水中含有同樣是氫但重量不同的同位素，等隼鳥二號返回地球後，團隊將分析帶回的岩石，如果同位素比例與地球的水相同，那麼小行星給地球帶來水的可能性將增大。此外，研究團隊也期待岩石內存在被稱為生命原料的有機物。

相關的研究成果將於20日發表於美國雜誌「科學」網路版。

報導提到，美國太空總署（NASA）去年12月發表，美國探測機「OSIRIS-REx」也透過在小行星「貝努」上空觀測，確認到含水礦物。OSIRIS-REx同樣對貝努進行了採集。隼鳥二號預計於明年底、OSIRIS-REx預計2023年返回地球，雙方有意交換岩石等，合作推進分析。

日本探測機「隼鳥2號」上個月成功完成登陸小行星「龍宮」。 圖／新華社
日本探測機「隼鳥2號」上個月成功完成登陸小行星「龍宮」。 圖／新華社
分享

太空雜誌
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

貿易傳聞矛盾化 道瓊指數中止四連升

2019-03-20 05:01

貿易談判有進展 陸擬加碼3倍購美農產品

2019-03-20 00:26

擺脫塞車惡夢 東南亞砸錢蓋捷運

2019-03-20 00:09

澳洲五檔科技股 紅火

2019-03-20 00:09

亞企資本支出 看跌4％

2019-03-20 00:09

巴西股市唱多 看旺到年底

2019-03-20 00:09

新興國偏鴿 債市有撐

2019-03-20 00:09

鈀金供應吃緊 價格創新高

2019-03-20 00:08

南非停電 日損1.4億美元

2019-03-20 00:08

洪災侵襲 美農業州損失慘重

2019-03-20 00:07

美農產銷日受挫 川普有壓

2019-03-20 00:07

美中談協議 美晶片商不賞臉

2019-03-20 00:05

美半導體股 漲勢中藏隱憂

2019-03-19 23:39

這個事業 將成為亞馬遜下一個金雞母

2019-03-19 23:24

歐銀最高監管機制暗批德國整併 支持百家爭鳴

2019-03-19 23:23

不再受困路面車陣 飛天計程車2025年升空

2019-03-19 23:00

歐商：台灣科技業極度缺才 軟體開發工程師最搶手

2019-03-19 19:17

全球創新能量 從西方轉移到亞洲

2019-03-19 18:28

瑞士蛋白區空屋率激升 都怪多年實施全球最低負利率

2019-03-19 18:10

貝佐斯出軌證據怎外洩 小三胞兄賣給八卦報

2019-03-19 17:23

國家詢問報付20萬美元給貝佐斯小三手足 取得私密簡訊

2019-03-19 17:02

蟬聯營收冠軍 零售業龍頭獲利關鍵是什麼？

2019-03-19 15:34

陸若增對美半導體採購 台廠影響恐更大

2019-03-19 14:38

施壓大陸採購逾1兆美元產品 美晶片業者：別算進我們

2019-03-19 14:38

短短16公里 雅加達跨出捷運首營運一大步

2019-03-19 11:53

亞馬遜稱霸的年代 多市多靠這兩點逆勢成長

2019-03-19 11:38

全球生活最貴城市 巴黎、香港、新加坡並列第一

2019-03-19 11:13

好市多好薪情 不到一年兩度調漲最低薪資

2019-03-19 10:56

港府最近為什麼得大買港幣捍衛聯繫匯率 原來是它害的

2019-03-19 09:42

美農業部長：中國對美農產品採購可能增為目前三倍

2019-03-19 09:25

陸企收購 威仕蘭奶粉變中資了

2019-03-19 09:19

王毅轟美：攻擊華為 不正常也不道德

2019-03-19 09:17

泰國申請加入CPTPP恐推遲到5月

2019-03-19 08:45

彭博資訊專欄／泰國經濟不會被政盪打倒

2019-03-19 00:35

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:34

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10
看更多

熱門文章

全球最乾淨航空排名出爐！全日空奪冠 長榮名列第二

2019-03-19 08:35

這隻鴿子值4千多萬！全球最貴賽鴿拍出4440萬天價

2019-03-19 09:15

香榭麗舍遭暴力摧殘7小時面目全非...巴黎警局長丟官

2019-03-19 12:34

4公尺長巨鱷活吞工人 村民捕獲剖腹取出一堆人骨

2019-03-19 19:56

普林斯頓教授、白宮前經濟顧問克魯格自殺 享年58

2019-03-19 09:48

13天狂瘦10公斤 百公斤大叔靠「啤酒減肥法」減重

2019-03-19 20:31

跟專家講的相反！為何「掃雪機父母」這樣害小孩？

2019-03-19 11:00

一名老飛行員的建議 中國率先停飛波音737-8型客機

2019-03-19 22:11

波音737 Max全面停飛 大陸客機C919趁勢搶單？

2019-03-19 18:31

手機邊玩邊充竟觸電 7歲小男童肚皮融出大洞身亡

2019-03-19 14:23

美股三大指數收高 投資人等待Fed利率決策

2019-03-19 07:08

影／「泰」刺激！正妹清涼熱舞 大叔看到癡迷

2019-03-19 16:59

土耳其總統喊話紐西蘭血案凶嫌：伊斯坦堡絕不會變回君士坦丁堡

2019-03-19 08:25

陸企收購 威仕蘭奶粉變中資了

2019-03-19 09:19

車站竟然沒有出入口？ 日本「秘境車站」引發網友討論

2019-03-19 21:05

紐西蘭槍擊直播影片流竄 臉書、谷歌遭金主撤廣告

2019-03-19 14:27

兌現競選支票 川普繼續捐出總統薪資

2019-03-19 14:16

無視川普 梅克爾背棄承諾不增加軍費

2019-03-19 17:14

美入學弊案發酵 女演員之女可能被南加大退學

2019-03-19 20:55

電表被撬以朋友名住旅館竟被查 法媒披露孟宏偉妻遭逢怪事

2019-03-19 09:30

北韓可能修憲 推舉金正恩為國家元首

2019-03-19 11:25

影／英11歲足球天才 跑步機上展現盤球神技

2019-03-19 11:23

港府最近為什麼得大買港幣捍衛聯繫匯率 原來是它害的

2019-03-19 09:42

亞馬遜稱霸的年代 多市多靠這兩點逆勢成長

2019-03-19 11:38

救民調？文在寅下令徹查自殺女星陪睡案

2019-03-19 15:05

陸若增對美半導體採購 台廠影響恐更大

2019-03-19 14:38

掌權30年 哈薩克總統突宣布請辭

2019-03-19 22:51

這個事業 將成為亞馬遜下一個金雞母

2019-03-19 23:24

瑞士蛋白區空屋率激升 都怪多年實施全球最低負利率

2019-03-19 18:10

短短16公里 雅加達跨出捷運首營運一大步

2019-03-19 11:53

貝佐斯出軌證據怎外洩 小三胞兄賣給八卦報

2019-03-19 17:23

美前官員撰文 籲川普舉行「川蔡會」

2019-03-19 08:46

施壓大陸採購逾1兆美元產品 美晶片業者：別算進我們

2019-03-19 14:38

終結學生上網追劇 普渡大學屏蔽Netflix等串流媒體

2019-03-20 01:15

歐商：台灣科技業極度缺才 軟體開發工程師最搶手

2019-03-19 19:17

三度闖關遭下院議長封殺 梅伊恐要求長時間延後脫歐

2019-03-19 11:26

英下院議長打亂脫歐程序 英媒：脫歐毀滅者

2019-03-19 23:45

全球生活最貴城市 巴黎、香港、新加坡並列第一

2019-03-19 11:13

英國最巨女銅像七公尺高 霸氣現身

2019-03-19 10:33

全球創新能量 從西方轉移到亞洲

2019-03-19 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top