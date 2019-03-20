日本探測器觀測確認 小行星「龍宮」上有水

2019-03-20 06:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本研究團隊發表，經觀測確認小行星「龍宮（Ryugu）」上存在含水的礦物。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與會津大學等研究團隊持續對龍宮進行探查，上個月日本探測機「隼鳥二號（Hayabusa 2）」成功登龍宮，發出採集岩石發射子彈的訊號。這是世界首次成功實證在小行星狹小範圍精準著陸並嘗試太空開採。

日媒NHK等報導，研究團隊通過隼鳥二號在龍宮上空的觀測，對龍宮地表進行紅外線照射結果，包含氫氧結合的水成份的含水礦物雖然量較少，但廣泛分佈在龍宮上。

報導提到，有學說認為地球的海水是由以前飛來的小行星帶來的。水中含有同樣是氫但重量不同的同位素，等隼鳥二號返回地球後，團隊將分析帶回的岩石，如果同位素比例與地球的水相同，那麼小行星給地球帶來水的可能性將增大。此外，研究團隊也期待岩石內存在被稱為生命原料的有機物。

相關的研究成果將於20日發表於美國雜誌「科學」網路版。