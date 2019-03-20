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傳美方認為中國在部分貿易承諾退縮 川普仍一派樂觀

2019-03-20 06:22經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

彭博引述知情人士報導，部分美國談判代表擔心，中國可能在貿易談判中對原本美方的一些要求退縮。倒是美國總統川普仍然對美中談判前景表達樂觀。

兩名不願透露姓名的消息人士告訴彭博，在同意改革智慧財產權政策後，中國談判代表改變了立場，因為他們沒有得到川普政府有關取消對中國關稅的承諾。

彭博報導，有一位了解美國觀點的人士表示，北京方面改變原先保障藥品資訊數的承諾，並未提供改善專利連結（Patent Linkage）制度的計畫細節，而且不願在數據問題上讓步。這位知情人士補充說，中國試圖在文本中加入一些措辭，以確保貿易協定中的規則必須符合中國法律。

川普周二在與巴西總統波索納洛舉行的聯合記者會上，被問到美中談判進展，他表示，「和中國的談判非常順利」。

據一位不具名政府高級官員透露，美國貿易談判代表賴海哲澤和財長米努勤將在3月25日當周訪問北京。二人周二在一個電話會議上敲定此計畫，中國副總理劉鶴此後擬對華盛頓進行回訪，具體時間尚未確定。

一位接近賴海哲的知情人士否認有關中國官員撤回先前承諾的說法。據了解談判情況的中國官員表示，雙方的磋商仍在進行中，在這種情況下，態度反覆是意料之中。

最近幾周，川普與習近平簽署協議的可能日期被一再延後，因賴海哲表示雙方還有重大問題尚未解決。美國已表示，無論北京方面對購買更多美國商品和服務做出何種承諾，與中國的貿易協議必須解決中方涉嫌竊取美國公司商業機密和智慧財產權的問題。

在過去幾周的視頻會議上，兩國在一系列可能成為最終貿易協議的文本上取得進展。智慧財產權方面， 賴海哲本月告訴國會議員，美國和中國官員擬出近30頁的文本。

賴海哲（右）、米努勤（中）將在3月25日當周訪問北京。美聯社
賴海哲（右）、米努勤（中）將在3月25日當周訪問北京。美聯社
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