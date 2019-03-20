貿易傳聞矛盾化 道瓊指數中止四連升

2019-03-20 05:01 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



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美股道瓊工業平均指數五個交易日來首次收跌，主要受到蘋果股價下跌的影響，而投資人對有關美中貿易談判進展的相互矛盾的報導感到困惑。

道指下跌26.72點或0.1%收2萬5887.38點，蘋果是表現最差的股票之一，下跌0.79%。史坦普500指數微跌0.37點或0.01%收2832.57點；那斯達克綜合指數上揚9.47點或0.12%收7732.95點。

知情人士表示，美國官員擔心中國可能會在兩國持續進行的貿易談判中拒絕美方的要求。報導還表示，中國談判代表擔心無法獲得保證，若是達成協議，中國商品被加徵的關稅就會被取消。

但《道瓊》報導雙方會談已進入最後階段，中國副總理劉鶴將在未來幾周前往華府，道指暫時恢復部分升幅。

在早盤上漲1.3%後，開拓重工股價微升0.037%，波音也走升0.31%。這兩支股票因其在業務重點在海外市場而被視為貿易指標。

半導體股票也從前一天高點回落。VanEck Vectors Semiconductor ETF上漲1.14%。

最近談判的情緒變得更加正面，因為投資人預計在3月底至4月期間會達成協議。這有助於今年股市反彈。

嘉信理財(Charles Schwab)交易和衍生品副總裁佛雷德里克(Randy Frederick)表示，雖這個議題以及英國脫歐問題尚未完全解決，但投資人已經感到滿足，「股市已對這兩種情況的最佳結果定價。」「現在應該要保持謹慎，而非像現在這樣反彈。」