這個事業 將成為亞馬遜下一個金雞母

2019-03-19 23:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



美銀19日報告指出，亞馬遜尋求另一個能帶動獲利成長的事業，答案可能落在為企業服務的Amazon Business 。

CNBC報導，Amazon Business 象徵著貝佐斯將觸角擴展至B2B市場（企業對企業）。美銀分析師波士特表示，Amazon Business「結合了亞馬遜消費者市集的多項優點」，例如廣泛的產品選擇，以及便利的配送，且其產品及服務又為「企業、政府機關、教育領域量身打造」。

波士特說：「B2B市場向來有更多阻礙，因為企業採購流程繁雜（通常非網購），但亞馬遜的服務仍穩定獲企業採行。」

雖然亞馬遜的B2B事業才剛嶄露頭角，但美銀認為，B2B電商市場到2021年規模將達到1.4兆美元，比該投銀推估的消費者電商市場規模7,610億美元，高出一倍。換言之，亞馬遜B2B電商事業的潛力，是目前零售事業的兩倍。

亞馬遜的B2B事業要趕上零售部門，還有長路要走，但已開始急起直追。

美銀指出，Amazon Business成交額的年率過去兩年提升十倍。從2016年的10億美元，2018年拉抬至100億美元，到2023年成交額年率將來到337億美元，營收161億美元。