忘掉FAANG和BAT吧 飆漲220%的澳洲WAAAX正夯

2019-03-19 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



美國的科技公司中有「FAANG」（尖牙股），中國有「BAT」，但忘了它們吧！現在炙手可熱的是澳洲科技股「WAAAX」，其漲幅遠勝美、中同業。

彭博資訊報導，這五個字母代表澳洲最知名的科技股族群，分別是WiseTech Global（慧諮環球）、Appen、Altium、Afterpay Touch、Xero，他們的第一個字母組合起來就是「WAAAX」。

WAAAX從2017年中迄今飆漲220%，遠勝美國及中國的同業，同期尖牙股及BAT股分別上升50%及19%。

安本標準投資管理投資經理人西蒙表示，澳洲科技股的漲幅，得感謝市場轉向雲端科技，以及澳洲計劃中的5G服務商轉，「與澳洲市場其他標的相比，WAAAX有著非常吸引人的成長展望」。

紅葉證券執行長阿薩納修指出，WAAAX股價上揚，也與投資人看到美國尖牙股的成功，希望複製漲勢有關，但如此動能背後仍須要有營收支撐，股價才能續漲，「所有漲勢最後都要面臨現實，基本面必須獲得證實」。

以下是WAAAX股票的個別表現。

●物流軟體製造商慧諮環球，過去一年大漲110%，市值達70億澳幣（50億美元）。

●專長領域為人工智慧的Appen大漲152%，市值達29億澳幣。

●替微晶片企業設計軟體的Altium，上漲55%，現在市值達45億澳幣。

●不用信用卡，就能讓消費者先享受再分期付款的Afterpay Touch，飆漲近200%，市值達49億澳幣。它廣受千禧世代歡迎，也擴展到歐美市場。

●雲端會計軟體Xero上漲43%，市值69億澳幣。

西蒙認為，WAAAX不只是另一個取巧的首字母縮略字，而是企業變得更有競爭力，並挑戰市場現存者地位的跡象，「這反映了這些公司能破壞市場、建立市場地位，現在能在這基礎上持續前行」。